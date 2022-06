“Está haciendo una dieta muy fuerte”: La Liendra se burla del aspecto físico de Anuel AA

El cantante de música urbana Anuel AA ha sido objeto de burlas y críticas desde hace algunos días, debido al extremo cambio que se ha podido notar en su aspecto físico, pues es bastante evidente que tuvo un bajón de peso súbito, en comparación con su estado anterior. También se le está atribuyendo su nueva relación con Yailin la Más Viral.

No siendo suficiente, Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ en las redes sociales, quien es a su vez el actual novio de Dani Duke, también creadora de contenido, hizo una broma comparando el estado físico del ex novio de Karol G para hacer alusión a su peso corporal.

¿Qué fue lo que dijo ‘La Liendra’ sobre la delgadez extrema de Anuel AA?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el ‘influencer’ reapareció para hacerle saber a sus seguidores que se encontraba pensativo, pero no porque estuviese pasando necesidades o se encontrara escaso de dinero, ya que recientemente se le pudo ver en un viaje a Europa. Al momento de explicar por qué se encontraba en ese estado, usó a Anuel como objeto de burla por su estado físico actual.

“Ay, ustedes que son mis acompañantes diarios les quiero decir que estoy muy pensativo y preocupado. Gracias a Dios hay comida en la nevera. Yo creo que si no hubiera comida ustedes lo notarían, estuviera más flaco que Anuel (Risas) Mentiras, Anuel no está flaco solamente está haciendo una dieta muy fuerte (Risas) Se llama la dieta de Yailin (Risas) bueno ya, todo esto era chiste”, dijo el novio de Dani Duke, haciendo referencia a que la novia de Anuel debe ser ‘mala’ sexualmente hablando.

Hace algunos días, el cantante que colaboró en ‘Location’, éxito de Karol G, rompió su silencio y se enfrentó a las críticas que le hacían por verse así de delgado, diciendo que no tenía a nadie contento, y que también lo habían usado como blanco de críticas por supuestamente estar muy subido de peso, refiriéndose a su físico anterior.

“No entiendo, ahora que si Anuel está bien flaco, que si las drogas, mire, yo lo que estoy es ready, bien hijo de madre es que yo estoy...usted está es loco, que si las drogas que pal disco de McGregor que estaba bien gordo, que estaba muy gordo y ahora que me veo bien, ahora si dicen que no, que tú estás flaco, que estoy en las drogas”, comentó Anuel.

Este es el video de ‘La Liendra’ burlándose de la extrema delgadez de Anuel AA: