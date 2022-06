“Definitivamente yo duermo con el enemigo”: el motivo por el que Dani Duke está enfurecida con La Liendra

Dani Duke y La Liendra están disfrutando de una espectaculares vacaciones por Europa en compañía de amigos cercanos como La Segura y Daiki Gamboa. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, por ejemplo: el pereirano contó que en su recorrido por Roma a su novia no la dejaron entrar al vaticano por su pinta “pecadora”.

Del mismo modo, en la celebración de su cumpleaños, La Liendra mostró en un video una faceta de la instagramer que no conocíamos: pasada de tragos. Todas estas “boleteadas” que su propia pareja había hecho públicas las dejó pasar, pero la más reciente no la toleró y se fue contra él.

Dani Duke culpa a La Liendra de que crean que está embarazada

Hace un par de días, La Liendra compartió una foto en sus historias de Instagram donde Dani Duke aparece sentada usando un bikini y dándole un beso. En la imagen no se aprecia el vientre plano que siempre suele exhibir la maquilladora, por el contrario, se le ve una pequeña pancita, por lo que se corrió el rumor que un bebé venía en camino.

Después, la famosa aclaró que sencillamente fue una posición que no le favoreció y aseguró que no está embarazada. Pero eso no se quedó ahí, pues culpó a La Liendra de confundir a sus seguidores compartiendo esa postal en sus redes sociales, cuando había muchas más donde ella se veía mejor.

Dani Duke aseguró que estaba cansada de recibir mensajes de felicitaciones de un embarazo que no existe, por la foto que compartió su propio novio.

“Con ese novio para qué enemigos... ¿Ahora sí le importa cómo salgo?”, partió diciendo la paisa mientras su pareja se reía y decía que eso era mentiras. “Las mentiras son suyas subiéndome con panza en sus fotos... ya no puedo respirar pues, en ese momento en la foto yo respiré y se me salió la panza”, respondió notablemente molesta.

Después le reclamó diciendo: “Claro, de todas las fotos lindas hermosas que teníamos usted decidió poner esa, la que yo salgo con panza. Definitivamente yo duermo con el enemigo”. Y para finalizar, Dani Duke le dejó una amenaza al pereirano. “Me voy a vengar Mauricio, voy a subir una foto suya bien feo, espere y verá... espere y verá que la gente me está viendo embarazada”, cerró.

La cuenta de Instagram dedicada a la vida de las celebridades colombianas, @famososhastalaz, compartió el video y las reacciones no tardaron en aparecer. Mira la publicación:

“Ese es el problema de aparentar lo que no es. Que dilema cada vez que se toma una foto entonces”, “ay no, que estos dos no se reproduzcan”, “Dani tú tan bonita y con ese tan feo” y “dizque una foto bien feo” son algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

La pesada broma que le hizo La Liendra a Dani Duke

Hace unas semanas atrás, La Liendra hizo enojar a su novia con una pesada broma. A través de las historias de Instagram, el instagramer que realmente se llama Mauricio Gómez iba manejando un vehículo, mientras Dani Duke dormía en el asiento de copiloto. Y se le ocurrió la “brillante” idea de asustarla con un grito despavorido.

“Cuida’o, cuida’o”, expresó La Liendra a todo pulmón. Esto ocasionó que Dani Duke se despertara repentinamente, pero enseguida captó que estaba siendo víctima de una pesada broma.

La maquilladora no se quedó callada y de inmediato regañó a su pareja: “Ay, estúpido. Qué pereza usted. Madure, mijo. Vea se va a chocar”. Para el video, el famoso también escribió: “Me encanta cuando se enoja”.