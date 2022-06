La “pecadora” pinta con la que a Dani Duke no le dejaron entrar al Vaticano

Primero estuvieron en París, donde La Liendra se atrevió a pedir una pizza hawaiana que una conocida consideró “ofensa”. Ahora están en Roma, visitando la Ciudad del Vaticano, y nuevamente dejaron un detalle que desde redes sociales consideraron vergonzoso.

Recordemos que la Ciudad del Vaticano es la sede central de la Iglesia Católica Romana, además de ser el hogar donde habita el Papa Francisco. Y a ese lugar tan importante y riguroso llegaron los dos creadores de contenidos, quienes fieles a su estilo, compartieron el momento en sus cuentas personales.

A Dani Duke no la dejaron entrar al Vaticano por su pinta “pecadora”

Con un top blanco de ombligo descubierto, una blusa abierta y un short (bastante short), la también modelo pretendía ingresar a las instalaciones del Vaticano, pero los cuerpos de seguridad le negaron la entrada con esa vestimental.

“A mi novia no la dejaron ingresar por estar así. Está en short, no está mal, pero no se puede. Es pecadora para la iglesia”, contó La Liendra para el video que publicó en sus historias de Instagram. “La mona nos espera”, escribió también.

La cuenta @famososhastalaz, dedicada a la farándula colombiana, obtuvo el registro que rápidamente se llenó de comentarios donde criticaron ferozmente su decisión de asistir así a la Ciudad del Vaticano. Mira la publicación:

“Qué osos, por eso es que uno evita a los colombianos en el extranjero”, “solo a ella se le ocurre, no respetan”, “es que a lo bien qué ordinaria. Está bien que se vistya como quiera, pero ir a lugares honorables deja mucho de qué hablar”, “ay Dios, bueno la ignorancia”, “qué vulgares”, “es una ordinaria”, fueron algunas de las reacciones.

Dani Duke reveló cuál fue su sueño desde chiquita

Cada vez que la modelo comparte una anécdota persona en sus historias de Instagram, los comentarios están garantizados. En esta ocasión mencionó un “sueño frustrado”, el cual pensaba que realizaría desde niña.

Ante la pregunta “¿Qué quieres saber mí?” que le ofreció a los usuarios, uno de ellos le pidió que compartieron su sueño frustrado.

“Mi sueño frustrado cuando yo era pequeña... era ser cajera del almacén Éxito. Yo veía a esas mujeres que recibían la plata y decía wow”, contó Dani Duke.

La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, tomó el material y lo retomó. Mira acá el video:

Cabe destacar que la cuenta oficial de la compañía Éxito, que ella misma mencionó, decidió pronunciarse desde los comentarios. El almacén aprovechó el momento para dejar una estrategia de marketing y preguntarle a los internautas si le cumplían el sueño a la modelo.

“¿Qué dicen? ¿Le cumplimos el sueño a Dani? Like a este comentario si quieres que Dani te atienda cuando llegues a una caja en uno de nuestros almacenes. 😎 #DaniCajeraÉxito”, escribió el community manager de Éxito.

“Desde pequeña le gusta la plata, eso no tiene que decirlo”, “pues querida no te perdiste de nada”, “yo quería ser cajera pero de un banco”, “a quién no le gusta la plata”, “jajaja ella no es normal”, “pero no te frustres pasa hoja de vida” y “pero querida, todavía estás a tiempo”, fueron parte de las reacciones.