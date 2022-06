“Loba hasta en el Vaticano”: critican a La Segura por su “indecente pinta”

Luego de pasar varios meses con unos terribles dolores provocados por los biopolímeros que tenía en sus glúteos, donde en varias oportunidades tuvo que ser hospitalizada e internevida quirurgicamente un par de veces, La Segura está de viaje. “Después de tanta oscuridad, llegó de nuevo la luz a mi vida”, aseguró la influencer desde la Torre Eiffell, em París.

Los mejores amigos de Natalia, y también creadores de contenido La Liendra, Dani Duke y Daiky Gamboa y hasta su mamá también están en el viaje en el que están recorriendo parte de Europa. En las últimas horas estuvieron en Roma, donde la famosa recibió varias criticas por su forma de vestir en “el lugar santo”, sin embargo de manera contundente ella respondió.

La respuesta de La Segura a quienes critican su pinta

A través de sus historias de Instagram, donde ha documentado sus vacaciones, La Segura junto a Daiky Gamboa contó entre risas que por mensaje directo la están criticando por su manera de vestir en el Vaticano.

“A mi me da risa porque una seguidora me escribe: ¿dónde crees que estás’, no estás vestida apropiada para el momento? y la respuesta es...” dijo al ser interrumpida por Daiky quién completó: “perdón ¿usted me pagó el tikete o que?”

“Vean les voy a decir una cosa, aquí está haciendo un calor hijo de p... vea yo como estoy... marica o sea yo no entiendo la gente que opina sobre la gente de cómo se viste o cómo tiene su cuerpo eso de verdad me saca de quicio”, agregó la caleña.

Además, añadió que: “yo no cumplo con las etiquetas, como yo no fui asi al Vaticano... claramente estoy vestida así”. Por su parte, Daiky, quién solo tenía puesto un short dijo orgullosamente que sí había ido asi: “¿Usted fue así?, es un descarado’”, dijo La Segura y él respondió: “y adivinen por qué... porque yo me pague el tiquete”.

Para finalizar, la famosa aclaró que: “para el Vaticano tenia una una camisa, pero usted cree que con este calor tan hijo de p... yo me voy a vestir con más tela, o sea están mal”.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió el video de La Segura y los usuarios comentaron, algunos a su favor y otros en contra.

“Tiene toda la razón, acá es la única parte donde todo lo critican”, “ahora aparece llorando y con ganas de morirse”, “la gente criticando estupideces y ella paseando de lo lindo,ya quisiera yo” y “cómo se nota que no salen del país los que la critican... en Europa la gente se viste como quiere y no le andan tirando hate”, fueron parte de las reacciones.