La Segura mostró cómo quedaron sus glúteos tras extracción de biopolímeros: “Me veo muy chistosita”

Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, mostró cómo quedaron sus glúteos tras extraer los biopolímeros que, además de causarle fuertes dolores, la llevaron al riesgo de muerte.

En los últimos meses, la creadora de contenidos preocupó a sus seguidores al mostrar su complicado estado de salud, que en un principio se le atribuyó a un impacto de bala que recibió hace años. Sin embargo los médicos descubrieron que la estaba afectando la peligrosa sustancia.

Tras varias intervenciones y meses de hospitalizacion, la famosa ya está mucho más recuperada. En las últimas horas apareció en sus redes sociales para mostrar cómo quedó su cuerpo tras todo lo que vivió y aprovechó para agradecer tanto cariño y apoyo de sus fans en los momentos difíciles.

La Segura muestra los cambios en su cuerpo

“Y con ustedes... les presento al culito de gatico. Marica me veo muy chistosita, ay no”, partió diciendo entre risas La Segura al mostrar sus glúteos donde se ve que todavía tiene apósitos.

“Lo primero que les quiero decir es que la apariencia de mi culito aplastadito es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento que lo que más me importa es la salud”, agregó la influencer.

Natalia contó parte del duro proceso que ha vivido estos meses, pues la primera vez que la operaron su herida se abrió, y meses más tarde sucedió de nuevo y mucha piel muerta se perdió.

Además de eso, contó“Me dio una bacteria, estuve hospitalizada, luego me volvieron a cerrar, luego se volvió a abrir la herida, no sé si porque la bacteria hizo que emanara demasiado líquido, demasiado drenaje, qué sé yo, y cuando hay humedad como que la cicatriz no cierra bien”.

En la misma línea, La Segura dijo que todavía su herida está abierta pero que esta vez no la cerrarán por puntos y que se va a demorar “por ahí de un mes a mes y medio” en terminar de cicatrizar.

“La cicatriz está bien gracias a Dios, tiene buen color, buena apariencia”, sentenció. Sobre los dolores crónicos que tenía confesó que “en realidad no se han quitado por completo. De hecho, mañana creo que me remiten a un nuevo médico, especialista del dolor para tratar ese tipo de dolores porque van y vienen, pero hacen parte de la recuperación”.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió las declaraciones de La Segura y los usuarios reaccionaron. “La vida nos da siempre lecciones”, “nada que no se pueda arreglar con ejercicios” y “se ve mejor natural”, fueron algunos de los comentarios.

Así se veían los glúteos de La Segura antes de la extracción de los biopolímeros. Foto: Instagram @la_segura

La influencer respondió a quienes la llaman “interesada”

«Crudo, pero cierto», esa la opinión que los usuarios han soltado sobre una reflexión que La Segura lanzó en sus redes sociales hace unos meses atrás. La influencer colombiana decidió responder a quienes la califican de «interesada» con los hombres.

Con un lenguaje coloquial y hasta vulgar, la creadora de contenido se sinceró más de la cuenta desde su perfil en TikTok. Natalia Segura dejó claro que para conquistarla hace más que un «arrancao», porque a Isla Pureza no se viaja en «avión de papel».

La modelo se dirigió a los fans que le consultan «por qué es interesada con los hombres», afirmando además que la plata no lo es todo en la vida y que el amor es lo más importante.

La Segura no dudó en descargarse y expresó: «Pues entonces vaya, vaya y llore por ‘picha’ (vulgarmente pene) en un bus y no en un ferrari. Vaya a comprar ropa con palabras bonitas que eso la viste (…) Vaya y merque (hacer el mercado) con amor que eso le llena la nevera».

La influencer siguió: «Vaya y viaje en un avión de papel que así llega a Isla Pureza. Vaya y cómase un arranca’o que eso no le da ni pal’ postday, vaya gorda». Los comentarios no se hicieron esperar, y aunque algunos hasta le dieron la razón, otros consideran que todo extremo es malo. «Se tenía que decir y se dijo», señaló uno de sus seguidores.