“La adoro”: Niñera de Andrea Valdiri cuenta lo buena jefa que es

Andrea Valdiri no solo resalta por sus emprendimientos, su talento para bailar o por su sentido del humor, también por el buen corazón que tiene. En reiteradas oportunidades, la de Barranquilla ha demostrado que le gusta ayudar a las personas que están a su alrededor e incluso a desconocidos, como por ejemplo los regalos que le dio a sus seguidoras mamás por el cumpleaños de Adhara.

Asimismo, es evidente lo bien que se lleva con las personas que trabajan en su casa, pues suelen aparecer en sus historias de Instagram y hasta en algunos videos divertidos. Además de sorprenderlos en varias oportunidades con regalos a ellos también, se nota que todos trabajan muy contentos.

Y así lo confirmó Kelly, una de las encargadas de cuidar de Adhara e Isabella quién a través de sus redes sociales hablo sobre cómo es trabajar con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri se destaca como jefa

Mediante sus historias en Instagram, Kelly realizó una ronda de preguntas y respuestas donde sus seguidores le consultaron si seguía trabajando con Andrea Valdiri, pues desde hace un tiempo no aparece en sus videos.

“Claro que sí mis amores, yo estoy aquí trabajando con ella estoy más firme que un gallo fino. Llevo 4 años de trabajar con ella y la quiero mucho, la adoro”, respondió la niñera dejando en claro que esta muy feliz de cuidar a las hijas de la influencer.

Y aunque siempre se ve cuidando a la pequeña Adhara, manifestó que Isabella también está muy encariñada con ella e incluso no le gusta que se vaya de la casa en los días libres. “Isabella es muy apegada a mí, cuando me toca descanso, mis salidas me dice ‘Kelly ¿por qué te vas?, ¿cuando vienes de nuevo?, ¿no te demoras mucho?’, aseguró.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @notifamosoos compartió la grabación de la mujer y los usuarios destacaron lo leal que es con la bailarina. “Estas son las personas leales y agradecidas”, “lealtad en su máxima expresión” y “qué linda Andrea”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Por qué Andrea Valdiri tiene pocos amigos?

Hace un par de meses atrás, mientras estaba disfrutando de su luna de miel con Felipe Saruma, Andrea Valdiri reveló la razón por la que con el paso de los años se ha ido quedando sin amigos y actualmente son pocos con los que cuenta, a pesar de que hay millones de seguidores que quisieran estar cerca de ella.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Le pedí a Dios que me protegiera de mis enemigos y fui perdiendo muchos amigos”, escribió la famosa a través de sus historias en Instagram.

Es de recordar que a la lujosa boda de la pareja de influencer, fueron pocas las personas que estuvieron invitadas. Sus familiares más cercanos y personalidades como Mr. Black, Yuranis León, La Jesuu y Epa Colombian fueron a la celebración.

De hecho, con Daneidy Barrera se vivió un tenso momento en el que ella misma reconocío que “la embarró” y desde entonces se presume que su amistad se vio afectada. Además, se puede notar que a diario son pocas las personas con las que comparte Andrea.

Incluso, se nota que sus propios empleados, con quienes hace divertidos videos con regularidad, son más cercanos a ella que cualquier otra persona. Recordemos tambien, que la ‘machi’ ha tenído grandes problemas con su propia familia, como fue el caso la fuerte pelea que tuvo con su hermana Shujam, con quién permaneció varios meses sin hablarse.