Yina Calderón cambia de look y usuarios bromean con su “parecido” a Sascha Fitness

Uno de los atributos más característicos de Yina Calderón es su cabello, pues la instagramer suele llevarlo teñido con tonos bastante coloridos, pasando por el azul, turquesa y hasta rosa, el que portaba haste hace poco. Incluso hasta su camioneta decidió pintarla de rosa.

Lo cierto es que la influencer, siempre buscando métodos para llamar la atención en redes sociales, decidió renovar su look en el cabello. Una foto con su nueva imagen se difundió a través de las redes sociales y, como era de esperarse, los usuarios comenzaron a hacer comparaciones y comentarios burlescos.

Usuarios dicen que Yina Calderón ahora “se parece” a Sascha Fitness

Tratando de soltar su gesto más sexy, Yina Calderón posó con su cabello pelirrojo. Este llamativo color causó furor en principio por ser un detalle de la avenger Black Widow (Scarlett Johanson). Sin embargo, otras famosas como la venezolana Sascha Fitness lo lucen de forma maravillosa.

Y aunque a la joven francamente no se le ve mal, los internautas no la perdonaron con sus mensajes. La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, tomó un “antes y después” de Yina Calderón y rápidamente se llenó de racciones. Mira la publicación:

“Qué cambio, Dios mío”, “igualita a Sascha Fitness”, “no sí, Black Widow”, “con el cabello rosa al menos era ella misma, ahora no sé quién quiere ser”, “el que compare a Yina con Sascha Fitness está mal de la cabeza”, “le quedó hermoso”, “se parece más bien a Nodal” y “bonita la peluca”, fueron parte de los comentarios.

Yina Calderón aclara que no es gay tras besarse con una mujer

La instagramer decidió aparecer en un video tan solo un día después que se difundiera el beso que se da con otra chica. “Creo que siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes”, partió diciendo la famosa.

En primera instancia, Yina Calderón quiso aclarar quién es la mujer a la que le da un beso. “Es amiga mía, se llama Tina, es cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo. No es absolutamente nada mío...”, destacó.

“A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, berraquera, pero no me gustan las mujeres, me gustan los niños (hombres)”, reiteró la influencer.

Seguidamente explicó el motivo del gesto con su amiga Tina. “Estábamos ahí cuando todos empezaron: ‘que beso, que beso’ y pues bebé yo le di un beso. Porque es que yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y no por eso me gustan”.

Para sellar ese tema, finalmente dijo que la razón fue: “La marica de showcera que soy”.

“Si yo fuera gay se los diría, porque es que uno no se enamora de un sexo, sino de un ser humano. Si yo fuera lesbiana, uno, no tendría por qué negarlo, y segundo tendría una mamacita de novia”, expresó.