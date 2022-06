No hace milagros: qué hace en verdad la cirugía de 18 millones de pesos de la hermana de Yina Calderón

No son gemelas, pero cuando se trata de cirugías, Juliana y Yina Calderón son idénticas. La empresaria de keratinas decidió contar que, al igual que su hermana, también pasó por el quirófano recientemente. Esto con el objetivo de bajar de peso.

“Tomé la decisión porque yo no soy juiciosa con fajas, ni con la alimentación, no soy juiciosa con nada. Mi hermana me ha regalado miles de fajas y nunca me he puesto una”, dijo sobre Yina Calderón, quien hace unas horas aclaró su beso con otra chica y que no es gay.

En este sentido, Juliana Calderón se sometió a una “manga gástrica”, operación que le practicó un experto médico y que le ayudaría a basar de peso rápidamente. ¿Pero en qué consiste esta cirugía? Porque barata no es... la empresaria se gastó 18 millones de pesos.

Hermana de Yina Calderón se hizo la “manga gástrica” y le salió muy dolorosa

Según los expertos de Mayo Clinic, la manga gástrica laparoscópica (también llamada gastrectomía en manga) “es un procedimiento quirúrgico para la pérdida de peso”.

“Se hace para ayudarte a perder el exceso de peso y para reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud que ponen en riesgo la vida relacionados con el peso”, apunta el sitio web.

Durante el procedimiento, prosigue la web, el cirujano “extirpa un 80% del estómago, el cual adquiere la forma de una bolsa larga tubular, del tamaño y la forma de un plátano”.

A través de sus redes sociales, la hermana de Yina Calderón contó que si bien han pasado varios días desde la intervención quirúrgica, aún siente el abdomen muy inflamado y que el proceso de recuperación ha sido doloroso. “Muy duro, es una cirugía muy dura, para el que se la vaya a hacer es muy dura”, expresó.

Por si fuese poco, Juliana Calderón detalló que tuvo complicaciones en el postoperatorio. “Me la hice el viernes en la tarde y el sábado casi me muero. Me dejaron hospitalizada, porque de todas las cirugías que me he hecho, se los puedo asegurar, que esta es la más dolorosa que he tenido en mi vida, pensé que era la más suavecita que iba a ser, pero no”, dijo.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, tomó las declaraciones de Juliana, que rápidamente se llenaron de comentarios.

“Al menos no salió a decir que fueron unas pastillas”, “si no se cuida pierde esa platica”, “esa cirugía no es doloroso, lo fuerte es que te inflan el estómago y quedan muchos gases”, “lo doloroso fueron los 18 millones”, “pa’ qué gasta plata si con las fajas de la hermana en 15 días está lista”, fueron parte de las reacciones.

