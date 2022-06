Yina Calderón aclara que no es gay tras besarse con una mujer y se autollama “showcera”

“O sea que todo fue un circo”, así le comentó un usuario a Yina Calderón, luego que se pronunciara en redes sociales para aclarar que no le gustan las mujeres. La instagramer decidió aparecer en un video, tan solo un día después que se difundiera el beso que se da con otra chica.

Montadas en una camioneta y en medio de varios hombres. Así fue el beso que Yina se dio con “Tina”, una chica a la que describió como su “amiga y gran persona”. Lo cierto es que ella quiso recalcar que no es gay y que las imágenes tan solo corresponden a un show montado.

Yina Calderón se besa con una chica y luego dice que no le gustan las mujeres

“Creo que siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes”, partidó diciendo la famosa del cabello rosa y que recientemente pintó su camioneta del mismo color.

En primera instancia, Yina Calderón quiso aclarar quién es la mujer a la que le da un beso. “Es amiga mía, se llama Tina, es cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo. No es absolutamente nada mío...”, destacó.

“A mí no me gustan las niñas, yo por las niñas siento admiración, respeto, emprendimiento, berraquera, pero no me gustan las mujeres, me gustan los niños (hombres)”, reiteró la influencer.

Seguidamente explicó el motivo del gesto con su amiga Tina. “Estábamos ahí cuando todos empezaron: ‘que beso, que beso’ y pues bebé yo le di un beso. Porque es que yo no tengo problema en darle besos a las mujeres y no por eso me gustan”.

Para sellar ese tema, finalmente dijo que la razón fue: “La marica de showcera que soy”.

“Si yo fuera gay se los diría, porque es que uno no se enamora de un sexo, sino de un ser humano. Si yo fuera lesbiana, uno, no tendría por qué negarlo, y segundo tendría una mamacita de novia”, expresó.

La cuenta @rastreandofamosos capturó el video de Yina Calderón, que inmediatamente se llenó de comentarios. Mira la publicación:

“Jajaja una mujer que no sabe a quién arrecostarse para coger fama”, “quién le pidió explicaciones”, “Yina, ya hija”, “o sea que montaste un circo”, “pues puro show”, “se nota que es intensional”, “chicas siento emprendimiento por ustedes” y “ridícula, hace las cosas u luego sale a dar explicaciones, sea seria”, fueron parte de las reacciones.

