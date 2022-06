El “vulgar” color que Yina Calderón le puso a su camioneta, valorada en 190 millones de pesos

Definitivamente Yina Calderón no va a dejar de sorprendernos, sea para bien o para mal. Hace solo unos días se atrevió a componer una guaracha, utilizando las palabras del candidato presidencial Gustavo Petro contra su homólogo Rodolfo Hernández, y ahora decidió ponerle un color más que “vulgar” a su camioneta.

Inédito, rebuscado, exagerado y hasta surrealista. Cualquier calificativo es válido para definir el color que le puso al vehículo, una Toyota FJ CRUISER valorada en $190 millones de pesos, según revista Motor.

Recordemos que hace algunos días su camioneta había sufrido un choque, por lo que estaba en trabajos de arreglo y tapado del desperfecto. Lo que nadie se imaginó es que le cambiarían hasta el color.

Así luce ahora la camioneta de Yina Calderón

Con los ojos tapados por su mamá, Merly Ome, la creadora de contenido llegó al sitio donde se encontraba el vehículo, totalmente cubierta con una tela, ya que querían darle la sorpresa.

Camila Aguilera, la delegada de la empresa que pintó la camioneta, fue artífice del momento y antes de destapar el carro, expresó: “Nosotros pintamos un Volkswagen de Yina que tuvo un golpecito. Lo pintamos de rojo y ahora tenemos la FJ que les vamos a presentar. Próximamente, más sorpresas”.

Pidiéndole a su mamá que no la dejara caer, ya que caminaba a ciegas, Yina Calderón pronunció unas palabras antes de que le mostraran el “vulgar” color.

“Antes de abrir los ojos quiero decirles que yo no les dije qué color escogía, sino que se fijaran mucho en mi personalidad porque no quería cag…, ya que siempre la cag…”, dijo la famosa de las redes sociales.

Mira el video publicado en la cuenta @oficialdjyinacalderon:

¡Rosado y chillón! Así luce ahora la camioneta de Yina Calderón. Una apuesta que si bien le encantó a ella, muchos de los usuarios en redes sociales opinaron que traspasa lo extravagante.

“¡Gracias! Me encanta. Yo creo que es la única en el mundo que es así (...) Miren las puertas. Que mi mamá se siente de primeras, esta camioneta no es mía, es de mi familia”, expresó con emotividad.

Seguidamente, reiteró: “Cambié el color de mi camioneta, es la única camioneta FJ que tiene este color con una perla especial en Latinoamérica”.

“Edítenlo un poco para que no se vea que no es sorpresa”, “no tiene nada que ver con su personalidad”, “la camioneta de Barbie”, “se perdió ese carro”, “es pa’ quien le guste, a mí me gusta”, “tan vulgar como ella” y “pobre el chofer de ese carro”, fueron parte de las reacciones que dejaron los internautas.

