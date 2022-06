Va a arder troya: la brutal crítica de Yina Calderón a Yeferson Cossio por publicidad a Epa Colombia

Yina Calderón se caracteriza por siempre buscar la manera de estar en medio de polémicas que ella misma provoca. La instagramer se ha dedicado a hablar sin ningún tipo de filtros de temas delicados, por ejemplo, en una oportunidad llamó “gorda” a Andrea Valdiri y que su cirugía estaba mal hecha. Eso sí, se llevó una buena peinada por parte de la influencer.

Para nadie es un secreto que su relación con Epa Colombia no es la mejor, pues ambas han protagonizado varias puyas en redes sociales. Recientemente, la DJ no solo la mencionó para asegurar que ya no siente “rabia” por la empresaria, pero sí habló de lo “mal” que está su empresa y sobre todo criticó fuertemente la publicidad que le hizo recientemente Yeferson Cossio en sus historias en Instagram.

Yina Calderón critica publicidad de Yeferson Cossio

A través del formato de sus historias en Instagram, Yina Calderón apareció hablando mal tanto de la empresa de Epa Colombia como de la publicidad que le hizo hace unos días Yeferson Cossio en sus redes sociales. La pregunta es: ¿Alguién le pidió hablar de este tema o simplemente le divierte hacer pólemicas?

“En cuanto a Epa, les juro que no va a volver a hacer mi amiga porque no, pero ya yo no le tengo rabia a mí ya me pasó esa etapa, yo creo que a ninguno ya”, partió diciendo la instagramer.

Además, añadió: “Yo lo que sí estaba diciendo es que no me parece que Cossio, con nombre propio a Yeferson Cossio, que cobra tan caro por una publicidad, porque la mayoría de productos que promociona no es porque sean buenos o porque a él le gusten, sino porque le pagan mucho dinero, le haga una publicidad tan mala”.

En la misma línea, Calderón aseguró que el antioqueño en lugar de ayudar a promocionar las keratinas, que según ella las ventas están cada vez peor, empeoró la situación, porque además le pagó la costosa publicidad.

“No nenes, eso es lo que a mí no me parece, que no está bien. Pues los seres humanos cometemos errores y todo pero esa publicidad no no no... Eso se llama la publicidad de la venganza”, puntualizó.

Y por si fuera poco se atrevió a decir: “Si ustedes quieren que su empresa quiebre, páguenle publicidad a Yeferson Cossio”.

Para finalizar, le dejó un consejo a Epa Colombia: que baje los precios. “Pagar publicidad no tiene nada de malo, lo pagan empresas gigantes, por qué uno no va a pagar. Si ella ve que su empresa está cayendo ¿por qué no pagar publicidad? Pero yo sigo que en el caso de Epa, en vez de pagar publicidad, lo que tiene es bajarle un poquito a los precios”, dijo para sellar sus palabras.

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió las historias de Yina Calderón y de imediato los usuarios opinaron.

“¿Dónde se calla está señora?”, “yo amo a Cossio, pero si tiene razón la yina, el no le hizo la publicidad con todo el “profesionalismo” que hace las demás publicidades”, “¿pero quién le preguntó?”, “las peores publicidades las hacen Dani Duke y Cossio” y “necesita hacer polémica con Cossio para que le de seguidores”, son algunos de los comentarios.

