“Agradezca que tiene dinero”: burlas a ‘La Liendra’ por presumir que no habla con sus ex

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra en las redes sociales, quien es a su vez el actual novio de Dani Duke, también creadora de contenido, es uno de los influencers que más polémica causa en estos momentos.

Hace algunas semanas sus seguidores fueron testigos del viaje que realizó por Europa, en compañía de su novia y algunos amigos más. Después, al regresar a Colombia, dio de qué hablar en las redes por un comentario que hizo sobre el estado de salud del cantante urbano Anuel AA.

Ahora, sus recientes comentarios a través de redes sociales lo han convertido una vez más en el ‘hazmerreír’ de las plataformas digitales, ya que al responder una pregunta que le hicieron, su respuesta dio para que los cibernautas encendieran los comentarios con todo tipo de burlas en su contra.

Esta fue la respuesta de ‘La Liendra’ que hizo que muchos se burlaran de él

Por medio de la caja de ‘Preguntas y Respuestas’ una de las herramientas más populares de la aplicación usada por influencers cómo ‘La Liendra’, le llegó una pregunta acerca de sus antiguas relaciones amorosas.

“¿Te hablas con tus exnovias?”, fue el cuestionamiento hecho a Mauricio Gómez, nombre real del creador de contenido.

Su respuesta fue decir que no suele hablar con quienes fueron sus antiguas parejas, y aseguró que cuando el termina una relación, lo hace de raíz: “En mi vida tengo 3 exnovias, y con ninguna me hablo hoy en día, pero no porque me caigan mal o... porque las odie sino porque no veo la necesidad de hablar con ellas, cómo qué pa’ qué, cómo que yo suelto de totazo”

Este es el video de ‘La Liendra’ dando su respuesta sobre si mantiene contacto con sus exparejas:

A pesar de que su respuesta no fue trascendente o polémica, muchos se burlaron de lo dicho por el joven colombiano, y se burlaron diciendo que ‘debería antes agradecer que ha tenido novia’ y que de no ser por su cuenta bancaria ‘estaría soltero en estos momentos’.

“Tranquilo, Luisa no quiere hablar contigo”, “Y tus ex tampoco quisieran hablarte”, “A mí me daría pena decir que fui novia de ese gurre, ya que todo Colombia le vio la mechita, dirán que es por interés que estaba con él.”, o también “Bueno cuál es la necesidad de hacerse está auto pregunta”, entre muchos más.

¿Qué fue lo que dijo La Liendra sobre la delgadez extrema de Anuel AA?

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el influencer reapareció para hacerle saber a sus seguidores que se encontraba pensativo, pero no porque estuviese pasando necesidades o se encontrara escaso de dinero, ya que recientemente se le pudo ver en un viaje a Europa. Al momento de explicar por qué se encontraba en ese estado, usó a Anuel como objeto de burla por su estado físico actual.

“Ay, ustedes que son mis acompañantes diarios les quiero decir que estoy muy pensativo y preocupado. Gracias a Dios hay comida en la nevera. Yo creo que si no hubiera comida ustedes lo notarían, estuviera más flaco que Anuel (Risas) Mentiras, Anuel no está flaco solamente está haciendo una dieta muy fuerte (Risas) Se llama la dieta de Yailin (Risas) bueno ya, todo esto era chiste”, dijo el novio de Dani Duke, haciendo referencia a que la novia de Anuel debe ser ‘mala’ sexualmente hablando.

Este es el video de La Liendra burlándose de la delgadez de Anuel AA: