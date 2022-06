Nada como Colombia: Mamá de La Segura afirma que los “trataron mal” en Europa

Alexandra Mena, mamá de La Segura, contó que no todo fue color de rosas durante su recorrido por Europa. La también instagramer no se sintió cómoda con la cultura en ese lado del mundo, e incluso a su hija la criticaron en redes sociales por su forma de vestir en el Vaticano, por lo que es más que evidente que no estaban del todo adaptadas.

Recordemos que en el mencionado viaje también estaban los amigos más cercanos de La Segura: La Liendra, Daiky Gamboa y Dani Duke, a quien por cierto, tampoco dejaron entrar al “lugar santo” por su pinta “pecadora”.

En su retorno a Colombia, Alexandra Mena utilizó sus redes sociales para descargarse sobre cómo se sintió en sus vacaciones por Europa.

Mamá de La Segura contó lo que no le gustó del viaje

A través de sus historias en Instagram, donde suma 941 mil seguidores, Alexandra Mena expresó lo que sintió en su retorno al país y resaltó sentirse muy orgullosa de ser colombiana.

“Pueden tacharnos a los colombianos por nuestro pasado, por la historia, por lo que quieran... pero no encontramos esto en otro lado, no lo encontramos... esta amabilidad Dios mío”, partió expresando la mamá de la famosa influencer.

En la misma línea, aseguró: “En Colombia las personas pueden sentarse a comer tranquilas en un restaurante, sin que te miren feo, como con ganas de que te largues ya” (...) Uno ni siquiera terminaba de almorzar y era como que ‘ya larguense’”.

Del mismo modo, acotó que los taxistas por allá son “muy groseros”, y que a pesar de que Colombia tiene la fama de ser un país muy inseguro, “por allá se les perdieron muchas cosas”.

“Amores, de verdad tenemos una calidad humana excelente, estamos en el paraíso. No es que Alexandra Mena venga a hablar mal no, simplemente voy a resaltar lo bueno y también lo malo”, agregó.

“De pronto no todas las personas dicen esta parte, pero yo sí quiero decirla y es que colombianos hermosos y hermosas aquí recibimos muy bien a las personas... tenemos una cultura maravillosa, de saber tratar al ser humano sea de donde sea, en otras partes no”, resaltó.

También recordó: “Yo vi la apatía, la grosería, la indolencia. Son cosas que, marica, no son de cultura. Yo sé que en todo el mundo la gente es diferente, pero la grosería es un lenguaje universal, no es normal”. Finalmente contó que en un aeropuerto le estaban negando de manera muy grosera una silla de ruedas para trasladar a su hija.

La cuenta de Instagram que se dedica a compartir todo lo referente a los famosos colombianos @famososhastalaz compartió las declaraciones de Alexandra Mena y aunque muchos estuvieron en total acuerdo con ella, otros dicen que la manera en que actuaban y se vestian provocó esas actitudes en los demás.

“Los ‘outfit’ no ayudaron mucho”, “soy colombiana, yo vivo acá en Europa feliz. Definitivamente señora con todo respeto pero los Europeos a uno lo tratan como lo ven”, “qué bueno que usted lo dijo, porque si yo lo digo no me creen” y “muy cierto que nosotros los colombianos somos más cariñosos y educados pero señora llevo 23 años en Europa y. nunca me han tratado mal”, son algunas de las reacciones a sus palabras.

