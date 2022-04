La Segura confesó que ahora usa ropa ancha porque se siente “planita”

En una ocasión anterior, cuando la cirugía estaba reciente, La Segura había dicho que se veía “chistocita” por su nuevo figura tras la extracción de los biopolímeros. Y es que al haberse sometido a la operación, obviamente su trasero se ve más delgado de lo que sus seguidores estaban acostumbrados a ver.

Natalia Segura, como en realidad se llama la influencer, volvió a referirse al tema desde su cuenta oficial en Instagram y esta vez confesó los motivos por los que comenzó a vestir ropa ancha. Y aunque aclaró que no es “inseguridad por su físico”, todo apunta a que sí, pero es parte de su adaptación.

La Segura contó por qué ahora usa ropa ancha

“Por qué ahora utilizas camisas anchas, debes estar segura de ti misma”, este fue el comentario que recibió desde las historias. Y por tal motivo decidió pronunciarse sobre esta nueva realidad.

“Les voy a ser superhonesta, no es porque me sienta insegura de mí misma, pero yo creo que es que no estoy acostumbrada a tener el culito tan planito mami”, expresó en primera instancia.

La Segura aclaró después que siente que se trata de un proceso de adaptación. Dejándose ver en la cámara, explicó: “Aquí no se nota porque el pantalón es ancho, pero en este glúteo (el derecho) a mí me quedó como un hueco y por eso tampoco me está gustando usar pantalones ajustados”.

La influencer reiteró: “Por eso me pongo camiseticas, para que me tapen”.

También mostró la cicatriz que le dejó el retiro de los biopolímeros y que llega hasta la parte baja de la espalda. “Más adelante me haré un tatuaje allí y si en algún momento me quiero hacer reconstrucción en esa nalguita, lo haré solo con grasa”, dijo por recomendación de su cirujano.

Recordemos que Natalia pasó por un duro proceso de recuperación que incluyó algunas recaídas. Sin embargo, hoy se siente mejor que nunca.

Y pese a que está más recuperada, La Segura no descartó que alguna persona con malas intenciones esté haciendo brujería en su contra. Si bien fue un planteamiento de un usuario, ella afirmó que conoce gente cercana que conoce del tema.

Asimismo, aseguró que solo confía en Dios y que en ningún momento asistirá a santeros o curanderos para revertir alguna magia negra que le están haciendo. “Yo estoy sana en el nombre poderoso de Jesús”, dijo La Segura en su Instagram.