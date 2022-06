“Ustedes van a destruir el país”: Marbelle responde a Margarita Rosa de Francisco

Marbelle ha sido uno de los nombres que ha estado en el ojo del publico desde el inicio de la campaña política por la presidencia, cuyo ganador fue Gustavo Petro. Ahora, a la interprete de ‘Perlas Finas’ le están lloviendo comentarios y burlas recordándole su enorme deseo de irse del país en caso de que fuese el candidato del Pacto Histórico quien ganase la contienda electoral.

Ante tantas burlas, memes, ofensas y hasta amenazas que de cumpla con su palabra, la mujer no se ha quedado de brazos cruzados viendo como la ‘destruyen’, ha respondido a varios ataques y en un principio dio a saber que no era incumbencia de nadie su decisión de quedarse en Colombia, o no.

Durante la mañana del martes 21 de junio, pasados dos días de los resultados electorales, la mujer volvió a avivar la llama en las redes cuando reiteró en redes sociales que efectivamente, dejará Colombia. Esto lo hizo a través del tuit con el que le contestó a la actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco, quien anteriormente le había enviado un mensaje de solidaridad después de todo el palo que le han dado a la artista tras sus ataques y declaraciones.

Margarita Rosa de Francisco, quien es simpatizante de Gustavo Petro, está muy contenta de ver que su elección fue la ganadora para ocupar la Casa de Nariño, y se solidarizó con Marbelle escribiendo en su cuenta personal de Twitter: “Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”. La actriz defendió a la cantante, pero esta última no cooperó con la buena energía.

La respuesta de Marbelle a Margarita Rosa por su mensaje

Por su lado, Marbelle no se mostró tan anímica con el mensaje enviado por De Francisco, y afirmó que no quería estar en el país que tanto ella, como el resto de votantes de Gustavo Petro ‘van a destruir’.

“La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir”; afirmó Marbelle en su comentario de regreso, y confirmando una vez mas que su deseo es en efecto, no vivir más en Colombia tras el nuevo mandato que se avecina.

Esto es lo que le dijo Marbelle a través de su cuenta en Twitter:

Gracias Margarita !

La verdad es que no existe la posibilidad que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo !

Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz ?

Naaaaahhh nada interesante! https://t.co/s34wOxOkYk — MARBELLE (@Marbelle30) June 21, 2022

Margarita pidió que Marbelle cante en la posesión de Petro

A pesar de que la respuesta sería negativa ya de entrada, la ex presentadora de ‘El Desafío’ contó que le gustaría ver como Gustavo Petro invita a la cantante a ser parte de su posesión el próximo 7 de agosto.

“La invitaría a cantar el himno nacional el día de la posesión, con su voz desnuda y ronqueta, que sería lo único capaz de embellecerlo”, afirmó Margarita, de una manera bastante jocosa.

Y al parecer no fue la unica figura pública que le envió un mensaje de unión. Mario Andrés Muñoz Onofre, quien es la voz líder de la banda de rock Doctor Krápula, también le quiso enviar unas palabras de reconciliación, a lo que la mujer respondió: “Invite a su madre de gira”.

Esto, lo hizo público en el mismo mensaje en el que la activista y actriz, le pedía a Petro que llamara a Marbelle para el día de este acto cívico.

Este es el mensaje enviado por Marbelle al vocalista de Doctor Krápula:

Le envié a @marbelle30 un mensaje amoroso invitándola a escribir una nueva historia desde el amor, aqui su respuesta. pic.twitter.com/jtJYJgVIBn — Doctor Krapula Mario (@subcantante) June 21, 2022

Tal parece que la decisón de la ex jurado del reality ‘Factor X’. está más que tomada.