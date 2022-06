Pero qué obsesión: ahora Marbelle ataca a esposa de Petro

A Marbelle al parecer ya se le acabó el repertorio (no solo de sus canciones) contra Gustavo Petro sino que ahora ataca a su esposa, Verónica Alcocer. Le dijo “brincona con ínfulas de Lady Di” porque no soporta que Alcocer muestre su propia personalidad en redes.

Ella ya ha tenido bastantes motes para Petro y Francia Márquez. Racistas, aspectistas, clasistas. Todo lo que le hacen a ella y esta perpetúa en redes.

Así que ahora, la intérprete atacó a Alcocer, que ha sido atacada a su vez (valga la redundancia) por tener criterio propio en la campaña de su marido.

De hecho, en Twitter, se expresó despectivamente contra ella.

A quién quieren como primera dama?

“¿A quién quieren como primera dama? ¿A esa gran mujer apoyo y complemento del ingeniero o a la brincona con ínfulas de Lady di?”, preguntó.

Comparaciones odiosas

Pero cada quien, como dice el dicho, “muere en su ley” o “lo que siembra, recoge”, porque a ella también la compararon de formas odiosas ante la venenosa pregunta.

“Ni comparación seria escoger entre la corrupta disfrazada de sra, corrupta y mala madre o la dama que derrocha clase y nunca le ha robado a nadie, además ama sin condición a sus hijos. . Me quedo con la dama, te puedes ir Marbelle ya lo prometiste”, “Que poco se quiere usted misma! Al menos tenga un poco de decencia para tratar otras mujeres y más de las calidades de Verónica Alcocer.El cambio empieza ahí, desde adentro. Una visita a terapia le sentaría bien . En serio ! #YoSoyTuAmiga” “De vez en cuando me aparecen sus opiniones, y en todas, usted agrede a otros por diversas razones. Es respetable opinar diferente, pero la falta de sororidad al agredir a otras mujeres, es algo que en serio me preocupa en una sociedad tan violenta cómo está. Ojalá sane esos odios”, le dijeron en comentarios.

Marbelle no deja su obsesión con el candidato. Y lo irónico es que profesional y reputacionalmente, esto no le ha caído nada bien.