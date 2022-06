El show mediático porque Verónica Alcocer muestra su independencia al “regañar” a Petro

Hay revuelo porque Verónica Alcocer, como una mujer con ideas propias, “regaña” a Petro por cómo están llevando las cosas en la campaña. Porque claro, una mujer no puede ser independiente de su marido y a todo le tiene que decir: “sí, mi vida”.

La revista Semana fue la que se encargó de viralizar la “noticia”: Alcocer cuestionaba varias cosas sobre cómo estaban llevando una campaña que está en estrecho margen contra la de Rodolfo Hernández.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, decía en la reunión. También decía que a su marido le necesitaban ver un poco, que debería dejar su terquedad y que tenía que hacer cosas que no quería hacer.

Boom. Nunca nadie ha dicho esto en una campaña política.

También los contradictores del candidato están escandalizados porque ella le dice que las mujeres de estrato 3 y las de los otros estratos deben perder el miedo hacia él.

“A la gente el cambio le produce miedo, le han metido miedo con respecto a Gustavo, y no hay estrategia comunicacional con respecto a combatir esto (...) Las cadenas de WhatsApp le van a hacer un daño inmenso”, dijo ella.

“¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas”, añadía. Y que tocaba hacer lo que ha dicho medio mundo: no despreciar al centro y apuntar a la abstención. Biden lo hizo. Así ganó su presidencia.

Flash news: las mujeres pueden opinar sobre las campañas políticas de sus maridos

Un breve repaso a la historia de las mujeres en política da a entender que no han sido floreritos pasivos. Ni la emperatriz Livia, ni Leonor de Aquitania, ni ninguna mujer en política, sea europea, latina o norteamericana.

Ni siquiera Jackie Kennedy o Nancy Reagan lo fueron. No se entiende la sorpresa.

Es más, varios apoyos al candidato muestran que la revista simplemente saca filtraciones de una mujer opinando sobre una campaña y expresando sus dudas.

La gente atacando a Verónica Alcocer porque regaña a su esposo y lo pone en su lugar, mientras tanto, apoyan al viejo que dicta el machismo y prefiere a las mujeres encerradas en casa. Definitivamente este es un país de mierda. — Kehiry 🤍; (@Kehiryg) June 10, 2022

Lo único que me ha impactado de todos esos videos que han subido sobre la campaña de Petro es Verónica Alcocer. SI un día me mando de presidente, ojalá tenga a mi lado a una Verónica Alcocer, así bien apersonada, empoderada y metida con toda. Admirable. — Bruno (@BrukazJ) June 10, 2022

Semana publicando el video donde la esposa de Petro, Verónica Alcocer, lo regaña y opina sobre las estrategias de la campaña. Eso confirma algo: su cónyuge, una mujer, juega un papel importante en su vida personal y política. Y sí, la mujer costeña, por lo general, es regañona. — Christian Martínez  (@achristiandavid) June 10, 2022

“Me parece que Verónica Alcocer es la mujer colombiana más preparada para ser Primera Dama de un Presidente Honesto, Corajudo, Sabio e Inteligente, que imagino debe buena parte de esas virtudes a la presencia de ese ser de luz que es Verónica. Que digan lo que quieran”, “Semana publicando el video donde la esposa de Petro, Verónica Alcocer, lo regaña y opina sobre las estrategias de la campaña. Eso confirma algo: su cónyuge, una mujer, juega un papel importante en su vida personal y política. Y sí, la mujer costeña, por lo general, es regañona·, son algunos de los comentarios.

En este siglo la gente debería entender que las mujeres en política no son entes pasivos. No lo han sido jamás. Ni en política ni en la vida: tienen su voz propia, así a muchos les parezca chocante.