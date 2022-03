Margarita Rosa de Francisco sale en defensa de Francia Márquez sobre las criticas que ha recibido

Recientemente, el candidato a la presidencia Gustavo Petro anunció su formula vicepresidencial de la mano de Francia Marquez. Ella es la lideresa social que arrasó en las pasadas elecciones. Pero, a raíz de esto, las criticas no se han hecho esperar.

En días pasados, Marbelle decidió atacar a la candidata sin razón alguna, apodándola despectivamente como ‘King Kong’. Esto, generó una ola de criticas y comentarios, causando una discusión alrededor del nombre de Francia Márquez y su experiencia para un importante cargo como el que ella está aspirando alcanzar.

Cabe resaltar que los opositores de Petro, aunque comparten el mismo pensamiento acerca de la trayectoria de la lideresa social, no entran en ataques o comentarios humillativos y racistas (a excepción de Gustavo Bolívar). Tal y como lo ocurrido con la interprete de ‘Collar de Perlas Finas’.

Si quiere lo repito ! Jajajajjajaja https://t.co/K7sjtAcjA6 — MARBELLE (@Marbelle30) March 28, 2022

Por esta razón, Margarita Rosa de Francisco redactó una columna de opinión para su portal web, demostrándole su apoyo incondicional a Francia Marquez, y exhibiendo con argumentos el porqué ella es una buena formula para las próximas votaciones junto a Petro. Asimismo, aprovechó el momento para lanzar pullas a varias figuras de la política nacional.

La actriz confronta a los que afirman y se inclinan a deslegitimar a Marquez por su ‘inexperiencia’, argumentando que muchos otros políticos han ocupado las mismas posiciones sin tener la menor idea de donde están parados, y han dejado en pésimas posiciones al país. Como se puede evidenciar en las columnas de Margarita Rosa, Iván Duque, Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, han sido algunos de los nombres los cuales ella recurrentemente menciona para ejemplificar este hecho.

De hecho, a Margarita no le tembló el pulso para defender a Márquez de las palabras dichas por César Gaviria, que debilitaron las relaciones entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico, afirmando: “Decirle a un neoliberal como el expresidente Gaviria, ‘neoliberal’, es una tautología; es aplicar una de las leyes fundantes del pensamiento lógico (occidental, eso sí) como es el principio de identidad: un neoliberal es un neoliberal. ¿Dónde está la grosería?”.

Entre los argumentos que la escritora expuso en apoyo a la lideresa afro se encuentran su lucha por los derechos de una comunidad “ninguneada”, a su vez, que fue acreedora del premio mundial más importante siendo defensora del medio ambiente. También, que es una “madre abogada y cabeza de familia que ha puesto en su lugar a candidatos presidenciales”, y que ha ganado el apoyo del pueblo transparentemente.

Hoy en https://t.co/U73enMO43Q ¿Para qué no está preparada Francia Márquez? https://t.co/ifx8YZKLEH — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) March 30, 2022

Finalizando, Margarita Rosa de Francisco enlistó a titulo personal, cuales son esas cosas para las cuales Francia Márquez no está preparada. “Yo no veo a Francia preparada para robarse una playa ni para actuar como lo han hecho los preparados que han ocupado ese puesto y todos los que exigen alta responsabilidad ética. No la veo preparada para someterse a lo que Petro le imponga. No la veo preparada para ser condescendiente ni para echarle cepillo a nadie ni para seguir usando un lenguaje mohoso y patriarcal. No la veo preparada para venderse a los intereses económicos de los poderosos”, indicó.

“Preparémonos, entonces, para estar al nivel de una mayor que simboliza, con todas sus letras, la dignidad (que creíamos perdida) de una nación”, añadió.