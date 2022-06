El nuevo look de La Liendra que los usuarios no superan: “me sangran los ojos”

La Liendra sigue disfrutando de su recorrido por Europa en compañía de su pareja Dani Duke y de grandes amigos como La Segura y Daiky Gamboa. Actualmente, se encuentran en Roma donde el pereirano disfrutó mucho su visita al Vaticano, eso sí, solo pues a su novia no la dejaron pasar por su pinta “pecadora”.

Asimismo, La Segura también recibió criticas por su forma de vestir en dicho lugar, sin embargo, la influencer aseguró que ella no sigue etiquetas. Por otro lado, durante su recorrido por las calles de Roma, La Liendra encontró a una mujer que realizaba todo tipo de trenzas y se atrevió a probar cómo le quedaban.

Comparan a La Liendra con Yina Calderón por su cambio de look

A través de sus historias en Instagram, La Liendra mostró cuando se encontró en plena calle el lugar donde se realizó un cambió de look con que el ahora tiene un estilo de rapero.

“Hey miren, estoy con mi novia por las calles Roma y vi a esta hermosa chica ofreciendo este servicio y me antojé, me quiero hacer las trenzitas porque estoy demasiado peludo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me lucirá o no me lucirá? Como dice mi novia... si no me gusta me lo quito”, expresó Mauricio Gómez.

Más adelante, el instagramer mostró el resutado y escribió que lo usará “hasta que me aburra”. La cuenta de Instagram que se dedica a compartir todo lo que acontece con los famosos colombianos, @rastreandofamosos, compartió el look de La Liendra y los usuarios no lo perdonaron.

Hasta lo compararon con Yina Calderón, por el extravagante cambio de look así como acostumbra a hacerlo la DJ. Mira la publicación:

“Yino Calderón con esos look”, “ahora si se parece más a la novia”, “¿cómo desveo esto?”, “me sangran los ojos”, “el único que va a Europa y viene como si hubiese ido a Santa Marta”, y “uno no debe comentar nada de los cuerpos de los demás, pero es que jajajaja ay no”, fueron parte de las reacciones.

Dani Duke dice cuánto dura su novio en la cama y hasta él se asombró

“¿Por qué engañan?”, con esa frase culminaba el comediante Ramón Hinojosa un exitoso sketch de los 90. Y qué bien hubiese cabido para uno de los últimos videos que La Liendra y Dani Duke publicaron en sus redes sociales, luego que los usuarios preguntaran cuándo duraba él en la cama.

Ambos creadores de contenido decidieron compartir una atrevida sesión de preguntas y respuestas, ya que la mayoría estaban relacionadas a su intimidad sexual. Los usuarios no dudaron en opinar y se partieron de la risa con las respuestas.

“¿Cuánto duras en la cama?”: Esa fue la pregunta directo que leyó el instagramer, dándole paso a su novia para que contestara “con la verdad”. Dani Duke soltó: “Depende del momento, en la ducha 10 minutos, pero normalmente 40 minutos”.

Los comentarios no tardaron en aparecer y a la mayoría le pareció un chiste. Lo más llamativo del momento es que La Liendra no pudo ocultar su gesto de asombro cuando ella dijo que duraba 40 minutos. Cabe recordar que tras el video íntimo que se filtró, pocos respetan al pereirano.