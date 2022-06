“Se nota que no lo quiere “: critican a Daniela por reírse al preguntarle por hijo con su novio

Ya han pasado varios meses desde que la modelo Daniela Ospina y Gabriel Coronel confirmaron su relación, en la que a la modelo se le ha visto bastante contenta.

Desde que terminó su relación con el futbolista James Rodriguez, la vida de la empresaria ha dado un giro de 180 grados, ya que por fin dio con alguien que le da el trato que se merece, y esta relación se ha ganado el cariño de los admiradores de Ospina.

A pesar de que la relación de ambos ha sido bastante criticada, hay muchos que expresan una felicidad genuina por esta nueva etapa en la que la pareja se encuentra, y así mismo, sus seguidores ya se sienten en confianza para hacer cierta clase de preguntas.

Debido al reciente interés en como se ha desarrollado su relación con el actor venezolano, fue este quien decidió usar la popular herramienta de ‘preguntas y respuestas’ en su cuenta de Instagram, donde el actor se animó a responder una pregunta que se le hizo.

En realidad, la pregunta no la respondió él, le pidió a Daniela que lo hiciera

“¿Cuándo vas a tener un hijo con Dani?”, fue la pregunta que un cibernauta le hizo al actor. Coronel, que estaba en compañía de la deportista en ese momento, volteó la cámara hacia Ospina, diciéndole “gorda, nos preguntan que cuando vamos a tener un hijo”.

Incrédula de que fuese una pregunta viniese de un seguidor, Daniela Ospina empezó a reírse exageradamente a propósito, y con este gesto dio a entender que eso no está en sus planes actualmente.

“¡Responde tú!”, le dijo entre ‘risas’ la deportista, a lo que el actor solo concluyó el video diciendo que “este año, este año.”

Con su forma de reaccionar ante este cuestionamiento, los seguidores de la pareja no dudaron en comentar como se notaba a leguas que el expandir su familia era algo en lo que definitivamente no se encuentra interesada. Varios de los comentarios decían cosas como: “Esa es la risa de una mujer que no quiere tener más hijos”, “Jajajaja esa risa denota como que no quiere”.

Este es el video de la reacción de la deportista Daniela Ospina ante la pregunta hecha por su pareja sobre tener más hijos: