A Daniela Ospina no le tembló la mano para poner en su lugar a una ‘fan’ de su novio

Hace no mucho, la deportista Daniela Ospina decidió anunciar que mantenía una relación sentimental con el artista y cantante venezolano Gabriel Coronel, y sus seguidores han apoyado dicho romance.

Si bien a ambos les gusta mucho demostrar su amor en redes sociales, es el artista quien se dedica a gritar la maravillosa etapa en la que ambos se encuentran en estos momentos, donde se le ve a Ospina apoyar los lanzamientos de su actual novia.

Recientemente, la pareja celebró su sexto mes juntos y el venezolano decidió celebrarlo en sus redes sociales, subiendo una fotografía donde se le ve tomado de la deportista colombiana mientras disfrutaban de su almuerzo. La foto vino acompañada con un pie de pagina que decía: “Feliz mes, bebé. Te amo”.

La deportista compartió dicha publicación en sus historias respondiendo: “Yo a ti. Por mil días más”, demostrando lo bien que va su relación hasta el momento y la cual la ha tenido muy feliz, después de darse un tiempo luego de que su relación con James Rodriguez llegara a su fin.

Daniela arremetió contra una seguidora de Coronel

Después de esto, en aras de seguir demostrando cuan enamorado se encuentra de Ospina, el cantante publicó otro video en redes sociales donde se le puede ver interpretando la canción de Franco de Vita ‘Tú de qué vas’. “Es que cuando uno está enamorado no puede disimular”, escribió Coronel. “Tan nosotros, mi amor. Te amo”, le respondió Ospina ante este romántico gesto.

Los seguidores del artista oriundo de Venezuela, no dudaron un segundo en seguir dándole sus flores, felicitándolos por el bonito romance que llevan, pero como siempre, nunca faltan los comentarios no pedidos de la gente. En dichas opiniones afirmaban que Daniela no estaba tan enamorada recíprocamente de el. Esto enfureció a la empresaria, la cual se tomó los comentarios de la imagen para responder a uno de estos

“No me parece que Dani esté tan enamorada, obviamente Gabriel sí”, señaló una seguidora, a lo que Ospina respondió: “Se lo tengo que demostrar a él, no te tiene que parecer a ti”, señaló Ospina.

“Ella ni te presume. Con un bombón como tú debería tener llena la galería, eso es un ‘red flag’. Amigo, date cuenta”, pero quienes apoyan dicha relación, defendieron el amor de la pareja diciendo: “Amiga, date cuenta, el amor no es para presumirlo en redes sociales, es para vivirlo”.