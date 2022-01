Daniela Ospina es una de las empresarias más comentadas de la farándula colombiana. Daniela Ospina le respondió a James tras comentario en video de Salomé

En parte, esto tiene que ver con su matrimonio junto a James Rodríguez y a su hija Salomé.

La pareja se divorció hace unos años, pero han demostrado tener una buena relación gracias a su pequeña.

De hecho, en redes sociales se les ha visto juntos en algunas ocasiones e incluso hace unos meses salieron de vacaciones junto a sus familias.

Una de las últimas veces que se les vio juntos fue en el mes de mayo del 2021 en el cumpleaños de su hija.

En ese momento, toda la familia viajó a Cap Cana, y Salomé tuvo una idílica fiesta, como de cuento.

Posteriormente, los dos le hicieron otra celebración en Miami, esta vez con sus amigos más cercanos.

En su cuenta de Instagram, la niña mostró que pasaban tiempo juntos y que incluso jugaban baloncesto los tres.

Este video, que en su momento dio mucho de qué hablar, sigue publicado en las redes sociales de la niña.

Ante el aumento de los rumores, Daniela aclaró en su cuenta de Instagram que la relación que mantenía con James era solo por su hija.

Asimismo, agregó que no entiende por qué muchos internautas pensaban que debían llevarse mal.

Ahora, la expareja ha vuelto a demostrar que tienen una gran relación y que su hija hace parte de la misma.

Esto, por un comentario que hizo el futbolista en uno de los videos en los que su hija baila.

“Bailas igual que tu papi, te amo, eres la mejor”, escribió allí.

Como era de esperarse, los comentarios estuvieron a la orden del día y muchos le respondieron a James.

Sin embargo, el que más llamó la atención fue el que Daniela Ospina publicó como respuesta.

“Menos mal no”, aseguró entre risas.

Muchos han hecho bromas con este comentario, asegurando que la pareja se divierte bastante con sus comentarios.

De la misma forma, por el momento, James no ha respondido a Daniela en el video de su hija.

No obstante, muchos esperan que lo haga y que entre ellos sigan las bromas.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.

Con esto, la deportista desmintió uno de los rumores más sonados sobre su romance con James.

Y es que muchos de sus seguidores creían que era cierto que David Ospina los había presentado.

Finalmente, otro internauta le preguntó al arquero si quiere tener un nuevo cuñado.

Sin problema él aseguró que lo que más le importa es que su hermana sea feliz.