No la bajan de ‘espantapájaros’: se burlan del nuevo color de cabello de Yina Calderón

Yina Calderon es una figura de la farándula nacional que constantemente da bastante para hablar. Ya sea por sus atrevidos comentarios, sus peleas con sus colegas del medio, su participación política, o incluso sus looks y las pintas que usa generalmente.

La DJ no es ajena a jugar con su forma de lucir. Generalmente se puede ver a la creadora de contenido digital usar pintas bastante coloridas, atrevidas y reveladoras, que a pesar de que ella misma ha reiterado en repetidas ocasiones lo cómoda que se siente usando este tipo de prendas, las redes sociales la suelen llamar ‘guisa’ y ‘sin gusto’.

Otra de las cosas que mejor la caracteriza es el constante cambio en el color de su cabello, ya sea porque la ex ‘Protagonista de nuestra Tele’ decide usar pelucas o tinturar su cabello para darle un aspecto diferente a su apariencia.

Recientemente, Yina Calderón subió un video a su cuenta de Twitter, ya que sus cuentas de Instagram fueron cerradas hace poco, y en este material audiovisual se puede ver como la modelo colombiana estaba realizándose un nuevo cambio en su cabello. Pero al parecer esto no fue del agrado de los internautas ya que empezaron a ponerle todo tipo de apodos.

La compararon con un personaje del “Mago de Oz”

Gracias a la tonalidad rubia que la empresaria estaba aplicándose en su cabello, los cibernautas empezaron a compararla con un espantapájaros, por la forma en la que su cabello lucia algo maltratado debido a la decoloración capilar a la que se sometió.

“Rubia” fue la palabra utilizada por la modelo para contarle a sus seguidores que se estaba sometiendo a un nuevo cambio en su apariencia. Este es el video de la DJ de música de guaracha renovando su look:

Jajajajajjaja espantapajaros — Jannier Paloma (@JannierPaloma61) May 25, 2022

Pero esta no ha sido la única crítica que le han hecho por su aspecto

Hace algunas semanas, Yina Calderón lució un bodysuit en diferentes tonalidades de color rosa, adornado con piedras plateadas, y un arnés a juego en color fucsia, de manera muy orgullosa. El look fue complementado con una peluca de la misma gama de color y unas botas en color blanco con tacón.

“Ustedes saben que no me gustan mucho este tipo de vestuarios, pero este me gustó. Parece como de Barbie” comentó la influencer en unas historias que subió a su nuevo perfil de Instagram, mientras se le veía dentro de un ascensor, y fue allí donde presumió lo que estaba luciendo para esa ocasión. Aún así, la felicidad que demostró por su look fue opacado por las burlas que le hicieron.

“Mejor se hubiera puesto un faja de las que vende con lentejuelas”, “Guiso, como ella”, “Pobre mujer me da pesar de ella”, o también “Quedan mejor amarrados mis tamales”, comentaban por su forma de verse.