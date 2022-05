Juan Carlos Giraldo también criticó vestido “de rotos” a Yina Calderón, pero ella no se dejó

La prenda elegida por la DJ Yina Calderón para la gala de ceremonia de los ‘Premios Icono 2022′ que según ella ‘va de acuerdo con su creatividad’ ya que ella misma fue quien la diseñó, despertó polémicas y comentarios, pero aun así logró mantenerse alejada de los escándalos que la rodeaban al llegar a eventos.

Pero en esta ocasión fueron terceros quienes quisieron enlodar a Calderón con polémica innecesaria, y fue gracias a los presentadores de ‘La Red’. Caracol Televisión envió a Juan Carlos Giraldo, ‘crítico de moda’, para representar al magazín en la alfombra roja de dicha ceremonia y hablar con algunos de los asistentes sobre el vestuario que usaban para la ocasión.

Yina Calderón fue una de las asistentes que tuvo que someterse a las preguntas que el señor le hacía para indagar detalles de su vestido, y al momento en que sintió que la crítica despectiva se le venía encima, la empresaria no se dejó humillar de las palabras de Giraldo.

“Quiero aclarar que el código de vestuario decía ‘modo creativo’ o ‘modo gala’, yo para el modo gala no sirvo entonces me vine creativo. Yo misma lo hice”, confesó la joven en la entrevista que le hicieron.

“Eso es obedecer un código de vestuario”, dijo Giraldo, quien decidió cambiar el rumbo de los comentarios que haría al ver que Yina no estaba dispuesta a tolerar un comentario grotesco como los que suele hacer Juan Carlos.

Cabe resaltar que la reputación como ‘periodista’ y ‘critico’ de moda de Juan Carlos Giraldo se ha contaminado por sus abusivas y despectivas críticas en contra de algunos famosos, lo cual le ha costado varios dolores de cabeza, no solo a él sino al medio y al programa que representa.

Sin embargo, a pesar de que no lanzó ninguna crítica soez, Juan Carlos Giraldo se sacó el comentario del pecho sobre el vestuario de Yina Calderón y dijo: “Se te ven los calzones. Son moraditos como los ponponsitos”.

Este video demuestra la ‘critica’ que estaba dando en la alfombra roja de los Premios Ícono 2022

Juan Carlos Giraldo tiene un historial de ofensas contra varias famosas

El periodista no es ajeno a hacer comentarios pasados de la raya e incluso con palabras vulgares y ofensivas en contra las famosas, cuando no le agrada alguna prenda que estén usando en las alfombras rojas.

Pasó de decirle a Farina que parecía ‘una momia envuelta en un vestido de gala para actrices porno’, que lucía un ‘esperpento de trapo’, a catalogar de ‘puerca’ a Karol G por un vestido que tampoco ‘le parecía que quedaba bien en ella’.

Da algo de ‘fresquito’ el ver que su comentario misógino quedó en un intento fallido gracias a que la empresaria de fajas, Yina Calderon, no se lo permitió, pero no cabe duda de que, así como logró decir el comentario que se estaba guardando de una forma más sutil, lo seguirá haciendo en futuras ocasiones, y con palabras peores, además de que eso no borra el historial de ‘críticas de moda’ que ha dado.

La moda es un campo del que Carlos Giraldo parece saber muy poco para lo que se supone, es su profesión.