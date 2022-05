‘Despedazan’ a Yina Calderón por atuendo que usó en su presentación de guaracha

Yina Calderon ha incursionado recientemente en la escena musical como DJ, y la empresaria a parte de dar de que hablar en redes, también lo hace con la ropa que usa no solo en el escenario sino en su día a dia.

Es bien sabido que para una presentación en escena, artistas tanto emergentes como establecidas, suelen usar pintas que no solo sean llamativas, sino también cómodas para poder moverse apropiadamente mientras se encuentran en tarima.

Una de las similitudes que se pueden hallar en dichas piezas, es lo poco que dejan a la imaginación. Este tipo de looks no solo son usados por Yina sino por infinidad de mujeres en la industria musical, y sin irse tan lejos hay ejemplos muy claros como el de Karol G o incluso Shakira, quienes optan por atuendos cortos y coloridos, como el que la ex ‘protagonista de Nuestra Tele’ usó en su mas reciente presentación de guaracha.

Muy orgullosa, Yina Calderón lució un bodysuit en diferentes tonalidades de color rosa, adornado con piedras plateadas, y un arnés a juego en color fucsia. El look fue complementado con una peluca de la misma gama de color y unas botas en color blanco con tacón.

“Ustedes saben que no me gustan mucho este tipo de vestuarios, pero este me gustó. Parece como de Barbie” comentó la influencer en unas historias que subió a su nuevo perfil de Instagram, mientras se le veía dentro de un ascensor, y fue allí donde presumió lo que estaba luciendo para esa ocasión.

Gracias a todas las personas que visitan y pasan una chimba en mis toques esa es mi función ❤️❤️ los amo ❤️❤️ pic.twitter.com/x5kpstwZU8 — yina calderon oficial (@yinacalderondj) May 17, 2022

A pesar de esto, la llenaron de burlas en sus redes

Después de que los internautas y ‘trolls’ se dieran cuenta de la elección de atuendo de Yina, se le abalanzaron en sus redes, para desprestigiarla no solo a ella sino a su forma de vestir.

“Mejor se hubiera puesto un faja de las que vende con lentejuelas”, “Guiso, como ella”, “Pobre mujer me da pesar de ella”, o también “Quedan mejor amarrados mis tamales”, comentaban por su forma de verse.

Aunque hubo algunos que salieron en su defensa, justamente resaltando el hecho de que esa misma clase de vestimenta es usada por diversas cantantes al momento de estar haciendo sus shows y presentaciones: “Ella no me cae pero los traje de Karol G son así parecidos en pero por ser ella la despellejan si a ella le gusta que tanto critican”, señalaron.

Este es el video donde se puede ver el conjunto usado por la polémica creadora de contenido y ahora DJ: