Mamá de Yina Calderón cuenta cómo se aprovechan de ella cuando está borracha en sus fiestas más salvajes

Desde que fue famosa en “Protagonistas de Nuestra Tele”, Yina Calderón, ahora creadora de contenido, siempre ha sido controversial por sus acciones, las modificaciones hacia su apariencia y por supuesto, su desenfreno y agarrones.

Y si se habla de desenfreno, sus famosas “putifiestas” han sido celebraciones que duran días. De hecho, su madre, Merly Ome, es la que narró en La Red la preocupación que le genera que ella no esté en sus cinco sentidos cuando celebra.

Es más, hasta la citaron a una reunión en su conjunto por incomodidad con sus vecinos. Y la señora Merly confirmó que incluso se aprovechan de ella.

Hasta se le ponen la ropa

La empresaria de fajas cuenta cómo ha terminado en líos por sus rumbas. Incluso doña Merly va a su apartamento a terminar con las celebraciones, ya que incluso la llaman de la vigilancia para intervenir.

“Todo fue creciendo [la fiesta], me llegaba a decir que se iban para Medellín… era un sufrimiento. He tenido que llegar al apartamento a sacarle gente porque la vigilancia me llama y me dice que Yina ya lleva tres días tomando”, dijo en el programa.

Asimismo, se ha encontrado que su hija no está en sus cabales. Y por eso pelea: para que pare.

“Una vez llegué y le dije: ‘Ya, párela’. Ella me decía que era su apartamento, pero a mi no me importaba. Y es que la gente es abusiva, le cogen las tarjetas y salen en el carro a comprar más licor. Un día llegué y las chicas se estaban poniendo la ropa de ella”, expresó.

Sin embargo, también alabó a Yina, porque da empleo a muchas personas. Entre estas, a ella misma, ya que le tiene un sueldo por colaborarle con su empresa y también afirma que gracias a su empresa ha llevado a su familia muy lejos.

Acá, el video.