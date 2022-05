Yina Calderón demuestra ‘su amor eterno’ a la esposa de Gustavo Petro

Yina Calderon resalta en la farándula colombiana gracias a sus controversiales decisiones y comentarios. Para nadie es un secreto que la empresaria e influencer suele generar polémicas de cualquier tipo.

Recientemente la creadora dio a conocer que se uniría a la plataforma de Twitter, la cual se caracteriza por ser más abierta con el tipo de contenido que allí se aloja. Hasta el momento, Calderón cuenta con 10.000 seguidores con menos de dos semanas de abrir su perfil.

La influenciadora aprovechó la libertad de expresión en Twitter para revelar que su voto en las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 29 de mayo sería por el candidato por el Pacto Histórico: Gustavo Petro.

A razón de esto, Yina le envió un mensaje a su esposa, Veronica Alcocer.

Este fue el mensaje de Yina Calderon a Veronica Alcocer

En su cuenta de Twitter, la ‘exinstagrammer’ y ahora ‘twittera’ posteó un video de Veronica, mientras era fotografiada usando una pieza de diseño colombiano. En dicho video se puede ver a la mujer muy feliz siendo retratada en lo que parecería ser un detrás de camaras para una sesión fotográfica.

El mensaje con el que acompañó el material audiovisual decía: “Que sencillez la de esta mujer! Verónica, esposa de Gustavo Petro”, con esto, demostrando una vez más que su elección seguirá siendo por el candidato de izquierda.

Claramente, no han faltado los comentarios no pedidos de usuarios donde le reclaman por mostrar favoritismo a este candidato politico:

“Jajajaja ya se cree primera dama... Y la soberbia y prepotencia de las hijas no se diga de humildad no tienen nada”, o “Fico presidente, te guste o no”, son algunas de las opiniones que han dejado bajo esta publicación.

Hasta el momento, la esposa de Petro no ha respondido a este elogio.

Este es el video adjuntado por la influencer apoyando a Veronica Alcocer: