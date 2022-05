Yina Calderón llora y acusa a sus seguidores: “Han sido muy crueles conmigo”

Completamente desconsolada. Esa es una de las últimas imágenes que dejó Yina Calderón en redes sociales, luego de desahogarse con un discurso donde acusa a sus seguidores de ser “muy crueles” con ella.

La joven instagramer, que ha sufrido varias veces el bloqueo de sus cuentas, acumula un sinfín de polémicas. Esas distintas situaciones han generado el repudio de muchos usuarios, que cada vez que la ven en un video o imagen se dedican a criticarla.

Por tal motivo, ahora Yina quiso darse un momento para decirle a sus pripios seguidores lo que siente y piensa. Mientras tanto se practicaba un tatuaje que, si bien no mostró, aseguró que se lo hacía por sus “fans”.

Una desconsolada Yina Calderón señala a sus seguidores por maltratarla

“Ya estoy llorando. Pero no estoy llorando por el dolor, estoy diciendo que me ha tocado tan duro… y estoy llorando porque ustedes han sido muy crueles conmigo”, partió diciendo la venderadora de fajas.

Seguidamente expresó: “Me ha tocado duro, sola, y ustedes saben que es así. Y este tatuaje va por ustedes”.

Yina Calderón no dejó todo allí, porque después reiteró lo que siente y cuál es el motivo de su tatuaje. “Esto representa que me ha tocado reduro y que ustedes me han tirado re duro. Por ustedes me voy a tatuar”, selló.

La cuenta @inforfarandulacolombiana extrajo el momento y lo publicó en su cuenta, donde los comentarios no se hicieron esperar. Y si esperaba algo de apoyo, la realidad es que la continuaron criticando, afirmando que ella también ha hecho daño en redes sociales.

“A esta mujer no se le puede ni bloquear, porque tiene mil cuentas”, “es demasiado ridícula”, “está así porque ya se quedó sin seguidores”, “ya sabe que no es especial”, “el drama de la vida”, “que se dedique a otra cosa”, “si sigue así va a parar a loca” y “debería alejarse de las redes, porque esa batalla la perdió”, fueron algunas de las reacciones.

Yina Calderón se despide de Instagram y se muda a Twitter

Si bien la mayoría de los “influencers” colombianos hacen vida en YouTube e Instagram para crear contenido, esta joven está convencida de que no puede seguir en la segunda debido a que sus cuentas son cerradas continuamente. Por tal motivo, anunció su decidió de mudarse a Twitter.

Siendo una plataforma más informativa y libre de censura, la joven ahora se siente como pez en el agua para publicar sus fotos y videos, sin que le cierren la cuenta por motivos de “contenido inapropiado”.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, publicó la imagel del nuevo perfil de Twitter y en la biografía lo dijo todo: “Me cerraron 5 cuentas de Instagram, por lo tanto, me rindo y llego a Twitter. Vamos a romperla #Comunidadrosa”.

También ofreció unas palabras junto a su equipo de trabajo. “Señoras y señores nos damos por vencidas con Instagram, aquí no fue, vamos a cambiar. Vamos a ser otras personas, pero en Twitter”, partió diciendo entre risas.

“No, no, no nené, ya yo soy como soy, ya uno no puede hacer nada. Yo siento que Twitter es una plataforma que me va a permitir ser lo que yo soy, porque así soy y no hay arreglo. Así que voy a compartir todo lo que se vive realmente detrás de un toque, que yo no lo puedo subir a Instagram. Ya no voy a seguir en lo mismo. Díganle a todos que Yina Calderón y todo su combo se fue pa’ Twitter”, selló la colombiana.

