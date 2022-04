Yina Calderón habla mal hasta de su mamá: dijo que consumía drogas y así fue la discusión

Yina Calderón siempre busca la manera de estar en una polémica, en reiteradas ocasiones la instagramer se ha metido en problemas por hablar de otras famosas como Andrea Valdiri, Epa Colombia, La Jesuu, e incluso hasta de sus propias hermanas. Sin embargo, la DJ cruzó los límites recientemente al hablar mal hasta de su propia madre.

En una ronda de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram, Calderón no solo respondió interrogantes sobre su vida personal, sino tambien de su progenitora. Un seguidor le consultó: “¿verdad que su mamá consume drogas?” y ella dijo: “Pues bebés, la verdad sí y no, no es que lo haga constante, pero a mi mamá le gusta el ‘tusi”.

Esto encendió las redes, pues los usuarios no podían creer que ni la mujer que la trajo al mundo se salva de ser juzgada por ella. Por su parte, la señora Merly Osme, quien en varias oportunidades ha salido a defender a su hija cuando se mete en líos, esta vez se mostró enfurecida por sus palabras y asegura que es mentira.

Mamá de Yina Calderón se defiende

A punto de degustar una bandeja paisa, Merly Ome la encaró por sus dichos sobre ella y el consumo de drogas. “Estoy muy ofendida con Yina porque ella ha hecho un comentario, que dizque a mí me gusta el ‘tusi’. Y la gente preguntándome esto, Yina, yo ni conozco el ‘tusi’, ¿qué es eso?”, expresó mientras su hija soltó una carcajada.

Con un tono de enojo, Ome continúo diciedole a Yina: “Con eso no se juega, a mí no me da risa. La gente confunde las cosas. Usted sabe que yo no me fumo ni un cigarrillo”.

En la misma línea, la hermana de Yina Calderón, Juliana, también salió a defender a su mamá y aseguró que su hermana mintió.

“¿Usted de verdad le creyó a Yina que mi mamá mete eso? O sea, ¿de verdad usted le creyó? ¡A ver! Mi mamá es una señora, no se va a poner en esos juegos y mucho menos”, respondió a un seguidor que le tocó el tema.

Desde las redes sociales, decenas de internautas se mostraron indignados con Yina Calderón por el irrespeto con su mamá. Sin embargo, otros opinan que lo merece por nunca ponerle límites a su hija y siempre salir en su defensa cuando no tiene la razón.

La razón por la que la Mamá de Yina Calderón se declaró enemiga de Aida Victoria

Hace unas semanas atrás, la influencer Aida Victoria Merlano apareció como protagonista del video oficial de la más reciente canción de Jhonny Rivera, titulada Cómo le explico. Pero nadie esperaba que Merly Ome, madre de Yina Calderón, causara tanto revuelo por este hecho.

En el videoclip del tema, Aida Victoria personifica a la amante del cantante, llevándose los aplausos de los fans. Sin embargo esto no gustó para nada a la señora. Tanto, que llegó a asegurar que si se encontraba con ella podían irse a las manos.

A través de unas historias de Instagram, Aida Victoria mostró que estaba en casa de Yina Calderón, aunque no se revelaron los detalles de esta reunión. Lo cierto es que la progenitora de la creadora de contenido se dio cuenta de esto y le envió una nota de voz por WhatsApp.

La cuenta @faranduleandoando15 obtuvo el video donde se ve a la influencer en un vehículo junto a Yina. Ambas reproducen el audio donde Merly Ome afirma que es “enemiga” de Aida. Incluso agregó que no quería encontrarse en el apartamento con la joven. “Nos cascamos”, dijo que pasaría si se veían.

“Ella sabe que don Jhonny es mío”, reiteró la madre de Yina Calderón.