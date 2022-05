En las mismas: esto es lo que hace la ex esposa de Jessi Uribe, a punto de casarse con Paola Jara

Si Jessi Uribe es feliz con Paola Jara y ya se van a casar, Sandra Barrios, ex esposa del cantante, ya tiene también un nuevo amor. Y también critican que se haya dado en las mismas condiciones en las que se dio la nueva relación de su ex esposo.

Ella fue bastante apoyada al ser la mujer que era abandonada por Uribe. Esto, porque ya se había confirmado que Jessi, años menor que ella, tenía un romance con Paola.

Entonces, en medio del torbellino mediático, y por la separación, Barrios se alejó un buen rato de los medios. Y así, ella se dejó ver con Jorge Espinosa.

También le reprocharon que se metiera con él cuando estaba en pareja. Y todo se descubrió cuando ella hizo un comentario que hizo en una publicación de su pareja. De este modo, comenzaron con su relación en 2020.

Así, ella habló del tema por primera vez en junio de hace dos años. Y todo surgió porque el mismo Jessi Uribe fue el que dijo que Sandra ya estaba feliz y con una nueva pareja.

De este modo, Jorge Armando Espinosa publicó una foto ya con ella. Ambos están sentados en una cama, con pasabocas y uan copa de vino. De fondo, tienen un idílico paisaje.

“Mi cómplice, mi todo”, escribió el hombre en el pie de foto en esa ocasión.

A lo que ella dijo:

“Amorcito, no me cansaré de darle gracias a Dios por unir nuestras vidas. Eres un hombre maravilloso y en estos 14 meses me has enseñado que el amor real y bonito sí existe. Como ya te lo he dicho, llegaste a mi vida para llenarla de ternura, amor, comprensión, tranquilidad y un sinnúmero de cosas maravillosas que hacen que cada día te ame mucho más”. Esto, en un comentario.

Estableciendo fechas, comenzaron antes de pandemia. Esto, cuatro meses luego de que Jessi Uribe y Paola Jara, a punto de casarse, oficializaran lo suyo.

¿Y cómo van actualmente?

Pues mejor que nunca. Las últimas fotos de toda la familia, junto con Espinosa, datan de comienzos de este año. De hecho, Sandra agradecía que todos estuviesen juntos, en la Navidad del año pasado.

“La vida me ha enseñado que no hay riqueza más grande que el amor de Dios y de mi familia. Pido a Dios por más navidades como ésta. Les deseamos una feliz y especial Navidad. Att. Familia Espinosa Barrios”.

Ella pudo superar que Jessi y Paola iniciaran una nueva relación. Y lo mismo debería hacer la gente.