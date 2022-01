Sandra Barrios y Jessi Uribe tuvieron una de las relaciones más sonadas de la farándula. La espectacular fiesta con la que novio de Sandra Barrios celebró el cumpleaños de sus hijastros

La pareja mantuvo un romance durante varios años y tuvieron cuatro hijos, Luna, Sarah, Alan y Roy.

Ella estuvo con él durante su participación en programas como ‘La Voz’ y ‘A Otro Nivel’.

Sin embargo, en el 2019 su matrimonio terminó y protagonizaron un sonado divorcio.

Esto, para que poco después saliera a la luz que el cantante mantenía una relación con Paola Jara.

Aunque se habló mucho sobre una presunta infidelidad, los dos cantantes lo han negado.

Durante este mismo año, la pareja se lanzaba indirectas a través de sus redes sociales.

Sin embargo, parece que poco a poco han encontrado la manera de llevarse mucho mejor, y convivir con sus hijos.

Así ha quedado demostrado en sus cuentas de Instagram, en las que dejan claro que han encontrado la manera de dividir el tiempo con sus pequeños.

Estos días los hijos menores del matrimonio Alan y Roy se han convertido en el centro de la noticia.

Esto, porque llegaron a sus primeros cinco años de vida, y sus padres lo celebraron por todo lo alto.

En la instantánea Jessi está posando junto a sus cuatro hijos alrededor de una torta con dos personajes.

“5❤️👨‍👦‍👦👨‍👧‍👧”, escribió allí.

Adicionalmente, en la parte de atrás se puede ver un letrero con las palabras “Happy Birthday”, y varios globos.

Ahora, muchos han comparado esta celebración con la que realizó Jorge Armando Espinoza, novio de Sandra Barrios.

En redes sociales quedó en evidencia que el hombre intentó todo para que los pequeños tuvieran un día especial.

Es por eso que incluso se disfrazó de super héroe para sorprenderlos personificando al Capitán América.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos aplauden la unión que han demostrado tener.

Además, felicitan a la empresaria por su relación y la familia que poco a poco están formando.

La espectacular fiesta con la que novio de Sandra Barrios celebró el cumpleaños de sus hijastros

Recordemos que…

Hace un tiempo, Jessi Uribe fue entrevistado en el programa matutino Día a Día.

Allí finalmente aceptó que su canción ‘La Culpa’ era para su exesposa Sandra Barrios.

Incluso le dedicó una pequeña parte de la canción:

“Quisiera que no olvides que un día yo te quise, y que no me recuerdes por el daño que te hice (…) hubiera preferido que la culpa fuera tuya (…) sé que te duele, pero me duele más a mí”.

Aunque no se refirió más al tema, a muchos les sorprendieron sus declaraciones.

Y es que es la primera vez que habla directamente del tema, pues normalmente lo evade.

Por otro lado, ahora parece más feliz que nunca junto a Paola Jara y así lo han mostrado en sus redes sociales.