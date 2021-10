Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más comentadas del país. Luisa Fernanda W se defendió de las duras críticas por subir foto con poca ropa

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene un poco más de 16 millones de seguidores pendientes de su vida.

Para nadie es un secreto que ella leva varios años trabajando como creadora de contenido.

Y ha tenido momentos en los que ha sido blanco de muchas críticas por la manera en la que maneja su vida.

Asimismo, ha pasado por otros momentos en los que sus seguidores la han apoyado y halagado.

Ahora muchos están pendientes de ella a través de Instagram, y también de su hijo y de su pareja.

Hace unos meses, muchos comentaron sobre el peso de la influenciadora y se encendieron los rumores sobre un posible embarazo.

Sin embargo, ella afirmó en distintas ocasiones que simplemente había subido algunos kilos, y así se sentía bien.

Parece que después de esto se ha dedicado a hacer ejercicio y esto se nota en su físico.

Además ella lo ha presumido en algunas de sus publicaciones más recientes.

Así sucedió hace unas horas con una publicación en la que lució un top de pedrería que dejaba al descubierto parte de su busto.

En un carrusel de imágenes, publicó una donde resaltaba especialmente esta zona, lo que dividió opiniones.

Aunque la mayoría de personas la han halagado y la han llamado “reina”o “diosa”, algunos la han criticado por “mostrar tanto”.

Es por esto, que ella ha decidido hacer una serie de historias defendiéndose de las críticas que ha recibido.

Afirmó que la foto le gustó y que se ama a sí misma y ama tomarse fotos, por eso no se limita a subirlas.

Además, invitó a sus seguidores a respetar los gustos de otras personas, pues ella se esfuerza para hacer lo mismo.

Puso como ejemplo que nunca comenta la vida de otros famosos, y no quiere dañar la vida de nadie más.

“Al que no le guste, simplemente no me siga. Yo no siempre me la paso subiendo fotos así, pero cuando me siento sexy y me encanta como se ve la foto la subo a mi Instagram porque es mi Instagram”, aseguró.