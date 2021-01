Luisa Fernanda W respondió a los memes por su tatuaje de Legarda

Luisa Fernanda W quedó en el ojo del huracán por un comentario.

Y es que ella habría negado un tatuaje que se realizó por Legarda.

Todo quedó en evidencia en medio de las historias de su cuenta de Instagram.

La influencer aclaró que el tatuaje que tiene y que dice "LEGA" significa algo particular.

Según ella este fue hecho por la palabra 'legado' y no por el apellido del fallecido artista.

Tras los memes y múltiples críticas se molestó fuertemente cuando la confrontaron en sus redes.

Aunque terminó por aceptarlo, lo sucedido la enojó bastante.

“Con ustedes no se puede tocar este tema con respeto. El tatuaje me lo hice por él y por muchas otras razones, el significado es tan grande, tan mío, pero esto hoy vuelve y me deja una enseñanza, nunca más volver a hablar del tema públicamente”, explicó.