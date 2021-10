Pipe Bueno es uno de los cantantes más populares de Colombia. Pipe Bueno se sinceró sobre lo que sentía cuando afirmaban que era homosexual

Para nadie es un secreto que tiene una larga trayectoria profesional en la música.

Está en la industria desde el año 2008 con su primer álbum de estudio que se llama igual que él.

Asimismo, muchos de sus fanáticos lo conocen desde que era muy pequeño.

Para nadie es un secreto que en los inicios de su carrera tuvo varios éxitos musicales.

De hecho, hoy en día sigue siendo premiado y recibido un gran número de reconocimientos.

Por otro lado, muchas personas lo conocieron gracias a su relación con Jessica Cediel.

La pareja duró varios años en medio de una relación que fue documentada por medios de comunicación.

Sin embargo, a pesar de su largo romance, el noviazgo finalizó en buenos términos.

De hecho, todavía salen en algunas ocasiones y Jessica ha ido a la casa del cantante junto a la influenciadora Luisa Fernanda W.

Asimismo, su amistad con Maluma ha llamado la atención de muchos.

Los dos trabajaron juntos en La Voz Kids, cuando el paisa era el jurado del programa.

Asimismo, lanzaron una colaboración llamada “La invitación” que fue muy exitosa en ese momento.

Parece que debido a su cercanía con Maluma, los rumores sobre una relación empezaron a aumentar.

Por eso, los dos desmintieron estas teorías y afirmaron que simplemente eran amigos.

A pesar de esto, muchas personas empezaron a cuestionarse la orientación sexual del cantante.

Asimsimo, varios hacían reprochables comentarios afirmando que “era homosexual”.

Aunque él ha negado esto en varias ocasiones, hasta ahora se sinceró sobre lo que sentía al ser juzgado por ello.

Afirmó que era muy joven y le parecía ridículo que la gente pensara eso.

“Eso empezó a generar dudas en su momento con respecto al público, sobre todo con los hombres”, afirmó.

Debido a estas dudas, el cantante se alejó de sus fanáticos y empezó a tener algunos problemas para interactuar con ellos.

“Nunca lo había dicho, pero si había una muy mala sensación, y de repente el hombre que tenía eso en su cabeza quería siempre hacer mofa de eso, hacerme un chiste, o tratar de burlarse de mí”, afirmó.

El cantante afirmó que más allá de lo que dijeran en redes sociales o en medios de comunicación sobre el rumor, sí tuvo un gran distanciamiento con su fanaticada masculina.

Pipe confesó que no se acercaba a sus seguidores hombres, no los miraba, y no interactuaba con ellos en discotecas o en presentaciones, pues “no quería enfrentarse a que le dijeran cosas de frente”.

“No quería llegar a tener un problema porque de pronto uno se enojara y dijera algo que no quería decir, y además porque yo sabía que eso no era cierto, eso fue medio maluco”, afirmó.

Las declaraciones del cantante las puede ver en este video a partir del minuto 8:22.

Recordemos que…

La influenciadora y su pareja, el cantante Pipe Bueno tienen una comentada relación.

Esto, porque inició en medio de rumores después del fallecimiento del cantante Fabio Legarda, quien era su pareja.

A inicios del 2019 fue víctima de una bala perdida en Medellín y falleció como consecuencia de esta.

Durante varios meses, la atención estuvo sobre la influenciadora y su duelo.

Por eso, al pasar algunos meses, cuando algunos empezaron a notar su cercanía con Pipe Bueno, las críticas iniciaron.

Fue en octubre del mismo año que la pareja confirmó su relación.

La joven ha asegurado que siempre recordará a Legarda como una parte importante de su vida.

Sin embargo, la relación con su familia no quedó en buenos términos y han tenido varios enfrentamientos.

Pese a los comentarios sobre su relación con Pipe Bueno, parece que ahora están pasando por uno de los mejores momentos de su romance.

Y es que poco después de convertirse en padres han demostrado que están más unidos que nunca.

Además, constantemente presumen el amor que tienen por su bebé.