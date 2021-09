Johana Bahamón es una de las activistas colombianas más queridas por el público. Hijo de Johana Bahamón presumió con mucho amor a su hermanita Evelyn

Saltó a la fama cuando se convirtió en actriz, y participó en importantes producciones.

Sin embargo, dejó de lado su carrera como actriz para dedicarse a las labores sociales.

Fue así como empezó a trabajar en las cárceles del país para buscar segundas oportunidades para las personas privadas de su libertad.

Bahamón abrió su fundación Acción Interna y ha tenido bastante éxito con el proyecto.

Actualmente ha sido premiada y aplaudida por la labor que ha realizado con los presos del país.

Por otro lado, en sus redes sociales tiene bastantes personas pendientes de su vida.

En su cuenta de Instagram ya tiene más de un millón de seguidores.

Miles de ellos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

Asimismo, muchos están pendientes de su familia, sus hijos, su esposo y su relación con su expareja, el músico Andrés Cabas.

Es precisamente este tema el que la ha puesto en el ojo del público desde hace unos días.

Esto, porque en marco del mes en el que se celebra amor y amistad en Colombia, se convirtieron en la portada de una reconocida revista.

Por eso, la activista aprovechó para hacer una publicación junto al cantante y así enviar un mensaje a todos los exesposos.

“Queridos ex esposos: en este mes de amor y amistad quiero invitarlos a que se acuerden de las cosas que los enamoraron y no de las que los desenamoraron de sus ex parejas, así podrán tener una relación más real, sana y sobre todo basada en el perdón y el amor.”, escribió.