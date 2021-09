Johana Bahamón es una de las figuras públicas más admiradas por los colombianos. Con una foto junto a Cabas, Johana Bahamón envió mensaje a los exesposos

La activista dejó de lado la actuación para dedicarse a hacer trabajo social.

En sus redes sociales tiene cientos de fanáticos pendientes de su vida.

De hecho, en su cuenta de Instagram tiene un poco más de un millón de seguidores.

Muchos de ellos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones, además, están pendientes de sus hijos, su esposo, y su exesposo.

Para nadie es un secreto que la activista tuvo una relación con Andrés Cabas, músico colombiano.

Además juntos, tuvieron a su hijo Simón, a quien presumen constantemente en sus redes sociales.

En varias ocasiones se han convertido en tendencia por las fotografías y el contenido que comparten juntos.

En una de las instantáneas más comentadas de la expareja aparecen abrazados, y la acompañaron con un tierno mensaje.

Cabas y Bahamón han demostrado que tiene una relación muy madura.

Y es que en sus redes sociales muestran que, junto al esposo de la activista van juntos de vacaciones familiares, pasan ratos agradables y tienen una gran familia.

Ahora llegó septiembre, el mes en el que muchos colombianos celebran el día del amor y la amistad.

Por eso, la activista aprovechó para hacer una publicación junto al cantante y así enviar un mensaje a todos los exesposos.

“Queridos ex esposos: en este mes de amor y amistad quiero invitarlos a que se acuerden de las cosas que los enamoraron y no de las que los desenamoraron de sus ex parejas, así podrán tener una relación más real, sana y sobre todo basada en el perdón y el amor.”, escribió.