Yeferson Cossio compartió con sus 5,3 millones de seguidores en Instagram que su vida después del suceso del accidente que lo dejó varios meses en silla de ruedas, ha cambiado mucho. Influencer Yerferson Cossio promueve sorteo en redes para donar dinero a fundación de perros abandonados

Hace cerca de cuatro meses el influencer se sentó en el borde de la terraza del segundo piso de su casa, y como había llovido estaba mojada. Lamentablemente, se resbaló y no pudo sostenerse cayendo así en un tronco.

Esto le ocasionó múltiples fracturas y graves lesiones, sobre todo en las piernas al modelo antioqueño. “16 fracturas, 5 meses sin caminar pero estoy bien, la vida sigue, mis proyectos siguen, solamente me tomaré un par de días para ocuparme de cómo me siento”, escribió en ese entonces el joven en una publicación.

Ahora, tras varios meses de estar en recuperación, ha confesado que su vida cambió mucho, además agradeció por las lecciones aprendidas.

Y es que Cossio no solo es conocido por el video en donde compartió cuando se puso implantes de seno. El joven también es reconocido en redes por su amor por los animales.

De esto quedó evidencia, una vez más, luego de que anunciara que realizará un sorteo en su cuenta de Instagram para recaudar fondos y donarlos a una fundación de perros abandonados.

Influencer Yerferson Cossio promueve sorteo en redes para donar dinero a fundación de perros abandonados

Y es que recordemos que hace unos meses, estaba buscando el terreno en el que albergaría a “miles de perros y gatos”, los cuales serán rescatados de las calles y tratados en sus afecciones de salud para poder pasar una vida digna el resto de sus días.

Tal y como lo ha hecho con la decena de animales que tiene en su finca de Guatapé, entre los que hay perros viejos y otros sin algunas de sus extremidades.

Además muchos no sabían es de dónde viene la popularidad del joven. Cossio consiguió sumar seguidores en sus redes gracias a su labor social con perros.

En una entrevista para el medio web El Palpitar, Cossio en su niñez quiso suicidarse y encontró un motivo de vida en su mascota.

“Esa conexión especial con los animales lo llevó a querer tener seguidores en redes que se sumaran a un labor social y en medio de eso, hoy es una celebridad web” indica el sitio.

“Un animal me rescató a mí. Cuando niño tenía déficit de atención, me iba a suicidar y un perrito me salvó la vida porque encontré amor, refugio y una razón para vivir. Antes de eso sí le tenía amor a los animales, pero nada del otro mundo. Con Yaco encontré todo”, reveló el influenciador.

A las redes sociales ingresó gracias a su hermana, “Una vez su hermana le sugirió que subiera un video a redes porque las cosas que hacía podían causar gracia en la gente”.

“En un principio todo fue hobbi, yo no sabía que con las redes se podía monetizar, en realidad lo hacía porque quería tener más alcance y que la gente me ayudara cuando tuviera un perrito perdido o que buscara hogar. Después fui viendo la fuerza que tienen las redes y lo que quiero es promocionar mi música ahí, para cuando tenga el álbum con mi banda” agregó.