Andrea Serna es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Andrea Serna compartió fotografías de su elegante casa

Para nadie es un secreto que tiene una gran trayectoria en los medios colombianos.

Ha participado en importantes producciones y es considerada como una de las mejores profesionales en su área.

Entre ellas, La Agencia, Factor X, Protagonistas de NuestraTele y El Desafío.

Este último es el más reciente, y es uno de los formatos en los que ha tenido más fanáticos.

Ahora muchos están ansiosos por verla nuevamente en la nueva versión del reality.

Actualmente las convocatorias están abiertas, por lo que puede que pronto se empiece a grabar.

Por otro lado, su fama en el país sigue creciendo y por eso cada vez tiene más seguidores.

En su cuenta de Instagram ya suma más de tres millones y medio de personas pendientes de ella y su familia.

Sin embargo, la presentadora mantiene gran parte de su vida en privado.

Por eso, cuando permite que sus seguidores le hagan preguntas, recibe bastantes sobre el tema.

Muchos quieren saber más sobre su hija, su esposo y su vida diaria, cuando no está en medio de una producción.

Con su característica forma de ser, la presentadora siempre responde algunas de las dudas de sus seguidores.

Otro de los detalles que más ha sido comentado es su hogar, pues varios le han pedido que haga un “house tour”.

Aunque hasta el momento no lo ha hecho, sí ha dejado ver algunos de los lugares más llamativos de su casa.

Así sucedió hace unas horas, cuando publicó una serie de historias en las que presumió uno de sus pasillos más elegantes.

Allí se puede ver que en uno de los lados tiene una serie de cuadros, mientras que al otro cuenta con varias esculturas pequeñas y un espacio dedicado a las fotografías de su familia.

Asimismo, el toque final en el espacio es un gran espejo que cubre casi toda la pared del fondo.

Al grabar desde el espejo, se ve que al otro lado tiene una gran pintura que le da un toque de color a su vivienda.

Esta no es la única vez que la presentadora ha presumido espacios en su casa.

Y es que anteriormente ya había compartido imágenes de la sala, que también es bastante elegante.

Con un gran sofá de color claro y persianas de madera, Serna le pone un toque sofisticado al espacio.

Gracias a esto, muchos le siguen pidiendo que comparta más detalles sobre su hogar.

Recordemos que…

Hace poco, la presentadora dio de qué hablar, tras confesar que ha usado botox en su rostro.

Además de defenderlo, Serna afirmó que lo ha usado durante su vida.

Afirmó que aunque ella se ha puesto botox, “no se le mide a los rellenos”.

Esto, porque no quiere ver variaciones en los volúmenes de su rostro, sin embargo, escribió que esto es un gusto personal.

De hecho, defendió a quienes lo hacen y afirmó que “cada quien tiene su propia visión de cómo quiere verse”.

“El botox, bien manejado y en dosis prudentes puede ayudar a mejorar las zonas como el entrecejo, es justo ahí donde me lo he puesto, poco, eso sí, ya que me gusta conservar mi expresión”, escribió.