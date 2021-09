Andrea Serna es una de las presentadoras colombianas más comentadas del momento. Así se veía Andrea Serna el día de su matrimonio

Para nadie es un secreto que tiene una gran trayectoria en los medios colombianos.

Ha participado en importantes producciones y es considerada como una de las mejores profesionales en su área.

Entre ellas, La Agencia, Factor X, Protagonistas de NuestraTele y El Desafío.

Este último es el más reciente, y es uno de los formatos en los que ha tenido más fanáticos.

En el más reciente “El Desafío The Box”, compartió con Daniella Álvarez.

Las dos mujeres se han hecho grandes amigas y así lo han demostrado en redes sociales.

De hecho, Serna hizo parte del lanzamiento de la fundación de su colega.

Por otro lado, la presentadora tiene un gran número de fanáticos en redes sociales.

Especialmente en su cuenta de Instagram, en la que ya suma un poco más de tres millones y medio.

Sus seguidores no pierden la oportunidad de comentar cada una de sus fotografías.

Además, están atentos a su vida personal, sus rutinas, y su familia.

Serna tiene una hija de un poco menos de siete años de vida llamada Emilia.

La pequeña encanta a los seguidores de su mamá con su ternura.

La presentadora mantiene gran parte de su vida en privado, y solo responde a las preguntas que le hacen sus seguidores.

Por eso, en las últimas horas encantó a miles gracias a un video en el que muestra cómo se veía el día de su matrimonio.

Esto, después de que un internauta le preguntara por una foto suya con su esposo, y otra de su vestido.

Serna usó un peinado con la mitad de su cabello recogido, y accesorios largos, pues su vestido dejaba al descubierto sus hombros.

El diseño de la prenda es sencillo y resulta su figura, pues se ajusta hasta la mitad de sus piernas.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora mostró más momentos importantes de su vida.

Y es que siguió la dinámica en la que sus seguidores le piden que comparta instantáneas de su vida privada.

Recordemos que…

Hace poco, la presentadora dio de qué hablar, tras confesar que ha usado botox en su rostro.

Además de defenderlo, Serna afirmó que lo ha usado durante su vida.

Afirmó que aunque ella se ha puesto botox, “no se le mide a los rellenos”.

Esto, porque no quiere ver variaciones en los volúmenes de su rostro, sin embargo, escribió que esto es un gusto personal.

De hecho, defendió a quienes lo hacen y afirmó que “cada quien tiene su propia visión de cómo quiere verse”.

“El botox, bien manejado y en dosis prudentes puede ayudar a mejorar las zonas como el entrecejo, es justo ahí donde me lo he puesto, poco, eso sí, ya que me gusta conservar mi expresión”, escribió.