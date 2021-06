Andrea Serna es una de las presentadoras de mayor trayectoria en el país. Andrea Serna defendió el botox y confesó que se ha inyectado el rostro

Ha hecho parte de algunos de los formatos más queridos y más vistos por los colombianos.

Algunos de estos son Factor X, Factor XS, Protagonistas de NuestraTele, La Agencia y El Desafío.

Actualmente llega cada noche a las pantallas con este último, en compañía de Daniella Álvarez.

Además de su larga trayectoria, la presentadora resalta por su carisma y su forma de ser.

En redes sociales tiene más de tres millones y medio de seguidores pendientes de su día a día.

Muchos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones y halagarla.

Quien también se roba la atención es su hija Emilia, de seis años.

Durante las grabaciones de “El Desafío” fue la protagonista de las redes de su mamá.

Esto, gracias a la educación virtual, pues pudo acudir junto a su mamá a las grabaciones.

Es la primera vez que hace esto, y disfrutó de las pruebas junto a la presentadora.

De hecho, afirmó que en algún momento de su vida le gustaría ser una de las competidoras del reality deportivo.

Asimismo, compartió una serie de videos bailando junto a Daniella Álvarez con los que demostró su talento para la danza.

Serna ha sido halagada por su naturalidad y su elegancia en todos los aspectos de su vida.

Actualmente tiene 44 años y para muchos “está mejor que nunca” y así lo ha mostrado.

En sus redes sociales la presentadora ha dado algunos de los tips con los que cuida su piel a diario.

Además, ha hablado de su alimentación balanceada y el estilo de vida saludable que lleva.

Constantemente permite que sus seguidores le hagan preguntas sobre su vida y sus rutinas.

En una de las más recientes un internauta cuestionó su opinión sobre el botox.

Como respuesta, además de defenderlo, la presentadora confesó que se ha inyectado el rostro con la sustancia.

Afirmó que aunque ella se ha puesto botox, “no se le mide a los rellenos”.

Esto, porque no quiere ver variaciones en los volúmenes de su rostro, sin embargo, escribió que esto es un gusto personal.

De hecho, defendió a quienes lo hacen y afirmó que “cada quien tiene su propia visión de cómo quiere verse”.

“El botox, bien manejado y en dosis prudentes puede ayudar a mejorar las zonas como el entrecejo, es justo ahí donde me lo he puesto, poco, eso sí, ya que me gusta conservar mi expresión”, escribió.