Huele a reconciliación: Karol G y Anuel AA lucieron la misma camiseta y él volvió a seguirla en Instagram

Quien no tiene deseos de volver con su ex pareja, no anda arrojando evidencias como utilizar la misma ropa o activar el ‘follow’ en redes sociales. Pues resulta que Karol G y Anuel AA, quienes hace algunos meses decidieron “terminar” su relación, estarían en un silencioso plan para reanudar su amor.

De momento no hay declaraciones directas sobre la posibilidad, pero vamos, que hace tan solo unas semanas, y en plena tarima, el cantante le pidió al público que cantara fuerte “para que Karol G volviera” con él.

Además, nadie olvida que a principios de julio ambos artistas fueron vistos en un restaurante de Miami, entre besos y abrazos. Aunque las imágenes no captaban su rostro con franqueza, ya que estaba oculta con la capucha de su chaqueta, el brillante cabello azul solo podía pertenecer a ella.

Karol G y Anuel AA estarían en plan de reconciliación

En esta nueva oportunidad, las cámaras captaron a la de Medellín con una camiseta que dice “Free”, en color negro. La cuenta dedicada a la farándula colombiana, @rechismes, recordó que es la misma que alguna vez ya se le vio al intérprete urbano. La acción podría tratar de estar enviando un mensaje, contundente pero discreto.

Además, también se conoció que el puertorriqueño volvió a seguirla en redes sociales. En una captura de Instagram, la plataforma deja claro que volvió a pedir acceso para ver su contenido. Hasta el momento ella no le ha dado el ‘follow’ de vuelta.

Volviendo a lo ocurrido en el restaurante de Miami Beach, la periodista barranquillera Tanya Charry contó a Suelta la Sopa que el encuentro de aquel 30 de junio “no era la primera vez que les veían juntos”, luego del quiebre.

Por su parte el presentador Raúl de Molina agregó: “Si se estaban dando besos es que están juntos, solo porque eran novios no se van a dar un beso así por darse un beso”.

Aunque solo se trata de especulaciones, la idea de que Karol G y Anuel AA reanuden su relación tiene a los fans bajo espectativas. Incluso, algunos afirman que ellos nunca terminaron.

“Las bichotas vuelven donde fueron felices”, “ellos nunca terminaron”, “no se dejaron, solo querían privacidad”, “nadie me saca de la mente que siempre estuvieron juntos” y “puro marketing para 200 Copas'”, fueron las reacciones de los internautas.

Cabe destacar que Karol G nunca eliminó las fotos con Anuel AA después del quiebre. Foto: Instagram @karolg

