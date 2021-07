Karol G y Anuel AA fueron vistos en un restaurante en Miami: captaron besos y abrazos

A mediados de abril, la relación sentimental que por mucho tiempo mantuvieron Karol G y Anuel AA llegó a su fin. Así lo dieron a conocer ambos artistas a través de sus redes sociales, destacando que quedaron en buenos téminos.

Incluso llegaron a expresar que todavía tenían sentimientos el uno hacia el otro, sin embargo, cada quien tomaría su camino. La separación de los cantantes fue un ‘boom’ entre sus fans, a quienes le costó asimilar la situación y se generaron diversas opiniones al respecto.

Asimismo, hace unos días la intéprete de Bichota durante unas vacaciones en México se dejó ver pasada de tragos y cantando en un yate. Ante este escenario, miles de usuarios aseguraron que se trataba del despecho por la dura separación con el puertoriqueño.

Sin embargo, recientemente fueron difundidas unas soprendentes imágenes donde se les ve juntos y muchos ya se preguntan si se trata de una posible reconciliación.

Karol G y Anuel AA cenaron en un restaurante en Miami

Los destacados intérpretes del género urbano fueron captados por unos paparazzis cenando en un restaurante en la ciudad de Miami. Durante la transmisión de El Gordo y la Flaca, programa de Univisión, se ofrecieron detalles.

La periodista barranquillera Tanya Charry precisó que las fotos fueron tomadas el 30 de junio. “No sabemos si ya volvieron concretamente a una relación formal. Pero que se estaban dando besos y apapachos anoche en un restaurante de Miami Beach, lo podemos confirmar”, aseguró.

Tras la separación que ambos anunciaron, ninguno de los artista retiró las fotos en común de sus cuentas. Foto: Instagram @anuel

Según Charry, esta no sería la primera vez que pillan juntos a esta ex pareja. “Parece que ellos a veces, de vez en cuando, como que se ven para conversar a ver si vuelven, pero anoche (el 30 de junio) como que no les importó el sitio, no estaban en un lugar privado dentro del sitio, un restaurante muy famoso de carnes en la playa, en Papi Steak”, aseguró.

La colaboradora del mencionado programa de farándula destacó que a los cantantes se les vio muy románticos y que todo parece indicar que volvieron, reseñó Infobae.

Del mismo modo, el presentador Raúl de Molina agregó: “Si se estaban dando besos es que están juntos, solo porque eran novios no se van a dar un beso así por darse un beso”.

Por su parte, la comunicadora colombiana complementó: “Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”.

El programa Suelta la Sopa también se refirió al tema y difundió las imagénes románticas de Karol G y Anuel AA a través de su cuenta oficial en Instagram.

¿Karol G quería esconderse?

Algo que llamó mucho la atención en las imagénes compartidas en el programa de farándula, es que la éxitosa cantante paisa al parecer quería pasar desapercibida. Karol G tenía llevaba un ‘oufit’ deportivo de color negro.

Del mismo modo, tenía una capucha que apenas dejaba ver su cara, pero el singular color verde agua en su cabello la hizo destacarse entre los presentes. Hasta el momento ninguno de los dos cantantes se ha referido se ha referido a una posible reconconciliación, por lo que todo continúa en rumores.

Te puede interesar:

Alejandro Riaño se hizo la vasectomía y reflexiona: «En la mujer los métodos así son terribles… mejor que se lo haga el hombre»

La Liendra se disculpa con Yeferson Cossio tras pólemica por concursos y aclara que sus palabras no eran contra él

Yeferson Cossio cumplió 100 días de su accidente y lo recuerda con fotos y una reflexión: «Veo la vida diferente»