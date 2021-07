La Liendra se disculpa con Yeferson Cossio tras pólemica por concursos y aclara que sus palabras no eran contra él

Hace un par de días huboe una fuerte pólemica entre los influencers colombianos La Liendra y Yeferson Cossio. Todo empezó cuando el pereirano a través de sus historias de Instagram habló sobre los concursos en redes sociales.

Para promocionar uno de sus concursos, el novio de Dani Duke desestimóa los otros creadores de contenidos que también realizan este tipo de premiaciones. Mauricio Goméz aseguró que él es el más confiable y que por eso todos deben tener uno de sus famosos ‘cupos’.

Lo que más generó controversia en los dichos de La Liendra fue una serie de indirectas que lanzó y que según los ususarios eran para Yeferson Cossio. “Yo no me volví famoso ayer, antier, ni hace un mes. La Liendra lleva siendo uno de los mejores hace 3 años, ya que todos los días me levanto a hacer cosas diferentes”, aseguró.

“Yo me reconozco por mi trabajo, porque soy familiar y amo a mi madre, porque me la guerreo y no salgo a hacer algo loco. No nos interesa pasar métricas porque aquí se trata de calidad y no de cantidad”, añadió.

Todo esto ocasionó que el modelo antioqueño le respondiera con un contundente mensajes a través de sus historias para defenderse. “Entiendo lo que dicen ahí, de una persona que se hace famosa de la nada. Y yo también estaría así de ardido si llevo años dándole a esto y llega un bobo en año y medio y me destrona, porque si nos ponemos a contar números yo soy quien más seguidores tiene. ¡Comparen a ver quién es quién!”, fue parte de sus declaraciones.

La Liendra se disculpa públicamente con Yeferson Cossio

Tras las declaraciones de Yeferson Cossio, La Liendra decidió aclarar nuevamente a través de sus historias que el mensaje no era para él y pidió disculpas.

“Pido disculpas a Yeferson Cossio si se sintió ofendido por lo que dije. Con la mayor honestidad le digo que nunca hice nada pensando en él, tal vez mis palabras fueron malinterpretadas y sintió que lo estaba atacando pero así no era… tampoco mencioné ningún nombre”, escribió el creador de contenidos.

“Por otro lado, en este momento se están vendiendo más de 7 concursos en Colombia, entonces mi competencia en venta de cupos no solo es él… de verdad espero que a todos nos vaya muy bien y podamos vender los cupos que deseamos”, agregó.

En influencer asegura que no tiene nada que ver con el cierre de cuentas

Una de las cosas que dejó entre dicho Cossio en sus declaraciones es que él tenía conocimiento de una persona con muchos seguidores que estaba cerrando cuentas en redes sociales. Y aunque no mencionó su nombre, muchos pensaron que estaba refiriéndose a La Liendra.

Del mismo modo, el pereirano aseguró que: “quiero aclarar y me atrevo a jurar por mi madre que tampoco tengo que ver en el cierre de alguna cuenta de Instagram. No tengo tanto tiempo libre como para estar atacando cuentas de otros influencers y mucho menos tengo el poder de cerrarlas”.

“Midan sus palabras que si a alguien le han cerrado su cuenta, antes de echarme la culpa a mi miren que contenido hacia la dueña de la página y verán que no eran monedita de oro. Si tú rompes las reglas de Instagram, ellos actúan. Nadie, por más contacto que tenga puede cerrar una página, solo Instagram tiene ese poder”, puntualizó.

Del mismo modo, destacó que ya había conversado con Cossio y que todo se había arreglado.

“Ahora, no quiero pelear con nadie así que públicamente me disculpo con cualquier persona que se haya sentido ofendida con lo que dije. Ya hablé con Yeferson y también me dijo que lo que dijo que lo que comentó lo hizo con cabeza caliente y quedamos bien. Eso es lo que importa”.

“Crean lo que quieran y piensen de mi lo que quieran pero yo sé qué clase de persona soy y no le deseo el mal a nadie, en este mundo todos opinan de ti lo que quieren sin conocerte, pero ese es el peso de ser reconocido y lo acepto. Solo sepan que a mí en mi vida me va muy bien y no creo que sea por ser mala persona”, cerró.

