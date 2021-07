Alejandro Riaño se hizo la vasectomía y reflexiona: “En la mujer los métodos así son terribles… mejor que se lo haga el hombre”

El actor y comediante Alejandro Riaño ‘cerró la fábrica’ a sus 35 años de edad. A través de sus historias de Instagram, el bogotano le contó a sus fans que se realizó la vasectomía y entregó detalles del proceso.

El 9 febrero, el creador del personaje Juanpis González y su esposa María Alejandra Manotas vieron nacer a sus gemelos. “Bienvenidos Antonio y Agustín. Dos hombres que van a recibir t le van a dar mucho amor al mundo. Absoluto amor y felicidad”, escribió el artista en redes sociales.

Tras la llegada de los niños, Riaño decidió que ya no quería tener más hijos, por lo que decidió realizarse la vasectomía. Además de sencillo, este método anticonceptivo ofrece 99.85 % de efectividad.

El comediante suma 1, 2 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @alejandroria

Alejandro Riaño se hizo la vasectomía

Este miércoles, el humorista se sometió a este procedimiento y lo dio a conocer mediante el formato de las historias. Con su particular humor compartió con sus seguidores los detalles de su día y el proceso para llevar a cabo esta intervención.

“Les cuento que hoy nos vamos de vasectomía, hoy vamos a cortar el cable rojo. Anoche tuvimos a mi muchacho con una tacita de leche tibia, tranquilo, con sus cuidados y unas toallitas húmedas para que se relajara. Les cuento a las 3 de la tarde cómo salgo porque cortamos el chorro, ¡sí señores!”, dijo la figura televisiva.

Alejandro Riaño contó como fue su camino hasta el hospital y dijo que sentía como iba a perder “la opción de tener a muchos seres únicos en este mundo”, bromeando.

La reflexión del humorista

Del mismo modo, aseguró que se sentia bien y que estaba ansioso por realizarse este procedimiento. También añadió una reflexión sobre su postura ante este método como mejor opción y así evitar a las mujeres que sufran.

“Me parece que es un tema importante para que muchos lo hagan, porque en la mujer los métodos así son terribles, por lo que es algo que debe realizarse el hombre. Hace mucho dije que lo iba a hacer pero no se me daban los tiempos. Me tocará durante estos tres días tener al muchacho ahí todo convaleciente y cuidarlo muchísimo”, detalló.

Además de no ser costosa, la vasectomía es un método sumamente sencillo y más si se compara con la ligadura de trompas en las mujeres. En este sentido, el humorista invitó a los hombres que no quieran tener más hijos que se práctiquen este método.

Para animar a los caballeros, habló de cómo fue su experiencia.”Les cuento que es un procedimiento muy sencillo, no duró más de 15 o 20 minutos, de hecho hacía chistes con las doctoras, enfermeras que estaban ahí. Esa es la parte incómoda, toda la gente muy pendiente de él (el pene) ahí en el procedimiento”, dijo.

“De resto, hacen el corte de uno de los conductos, un procedimiento que además es reversible, entonces la invitación es a los hombres a que se la hagan, de verdad, porque la mujer pone todo y es de admirar”, puntualizó.

Alejandro Riaño junto a su esposa, María Alejandra Manotas. Foto: Instagram @alejandroria

Te puede interesar:

Yeferson Cossio cumplió 100 días de su accidente y lo recuerda con fotos y una reflexión: «Veo la vida diferente»

Difunden foto familiar de Daniela Ospina y James con Salomé: fans anhelan una reconciliación

Andrea Valdiri recibió una inesperada «propuesta» que la dejó impactada