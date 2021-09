Yeferson Cossio superó a La Liendra en número de seguidores en Instagram

Oficialmente Yeferson Cossio se convirtió en el influencer más popular de toda Colombia, entre los hombres. El antioqueño superó recientemente en número de seguidores en Instagram a La Liendra, quien por mucho tiempo fue quien encabezó esta lista.

Recordemos que el nombre Yeferson Cossio resonó en todo el país tras un reto con su cuñado en el que se realizó un implante de senos. Para ese entonces, miles de colombianos lo criticaron mientras que otros empezaron a reirse de sus ocurrencias.

El joven se caracteriza por compartir contenidos de diversos retos que hace junto a su pareja, la también influencer Jen Muriel, su hermana Cintia y la pareja de su hermana Jhoan López. También, publica videos graciosos, realiza sorteos y exhibe su colección de carros lujosos que ha adquirido gracias a nus ganancias como creador de contenidos.

Sin embargo, Cossio también se ha destacado por impresionantes labores sociales que han impactado a más de uno. Su gran amor por los animales lo ha llevado a rescatar a varios perritos y a realizar una fundación, ayuda a fundaciones para niños, y hasta ha regalado varias casas a familias vulnerables.

El influencer antioqueño se ha destacado por las obras sociales que ha hecho. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio superó a la Liendra en seguidores

Recientemente, Yeferson Cossio alcanzó 6 millones 125 mil 520 fans en Instagram, mientras que La Liendra suma 6 millones 50 mil 841. Además, en total en todas sus redes sociales suma más de 27 millones de seguidores, dejando atrás al resto de los influencers colombianos.

Hay que tomar en cuenta que el antioqueño (Cossio) tiene mucho menos tiempo en su oficio como creador de contenidos, lo que quiere decir que su gran alcance en audiencia ha sido muy vertiginoso. Además, si sigue a ese ritmo pronto el número seguirá creciendo mucho más.

El influencer encaró a La Liendra tras dichos sobre concursos

A finales de junio, La Liendra utilizó sus redes sociales para lanzarle indirectas a Yeferson Cossio. Todo empezó cuando Mauricio Gómez comenzó a promocionar sus famosos concursos en redes y a desestimar con varios comentarios los de los otros influencers.

Según La Liendra, las personas deben comprarle a él sus cupos para los concursos y no a otros creadores de contenidos. El pereirano asegura que él es el único que brinda una total confianza al cliente.

“Yo dejo de hacer historias un día y la gente me extraña, porque yo no me volví famoso ayer, antier, ni hace un mes. La Liendra lleva siendo uno de los mejores hace 3 años, ya que todos los días me levanto a hacer cosas diferentes”, dijo La Liendra.

Por su parte, la respuesta del modelo antioqueño no se hizo esperar y apareció en sus historias de Instagram para defenderse de los argumentos del novio de Dani Duke.

“Yo soy de los que piensa que el sol sale para todos y pues si tenemos tantos seguidores no debería importar que hagamos los sorteos a la vez. Yo voy súper bien con mis ventas y no necesito tirar, pero vamos a tirarnos, ya que a ambos nos encanta”, inició diciendo Cossio.

“Entiendo lo que dicen ahí, de una persona que se hace famosa de la nada. Y yo también estaría así de ardido si llevo años dándole a esto y llega un bobo en año y medio y me destrona, porque si nos ponemos a contar números yo soy quien más seguidores tiene. ¡Comparen a ver quién es quién!”, puntualizó.

Del mismo modo, Yeferson dijo que él no necesita pedir ayuda prara realizar los concursos. “Y lo más importante: yo hago mis sorteos solito y soy el que más seguidores da. A mí no me toca ir a llorarle a otros influenciadores para que se junten. Indiscutiblemente, soy el que más da y ustedes pueden elegir en quién invierten su dinero”, aseguró.

Después de toda la pólemica, La Liendra apareció de nuevo en sus redes asegurando que todo fue el malentendido y que él no quiso ofender a Yeferson Cossio.

Te puede interesar:

Hijos de Laura Acuña divierten a los fans con simpáticas fotos: «Son modelos de revista»

Andrea Valdiri mostró la lujosa «cabaña de sus sueños» en redes sociales