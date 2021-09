Hijos de Laura Acuña divierten a los fans con simpáticas fotos: “Son modelos de revista”

Cuando se trata de felicidad, definitivamente Laura Acuña piensa en sus dos hijos. La presentadora de La voz kids está orgullosa de sus pequeños, Helena y Nicolás, a quienes los presume cada vez que pueda en su cuenta oficial de Instagram.

Este fin de semana, la también modelo compartió una galería de imágenes donde los niños se supone que debían postear sonrientes y firmes ante la cámara, con el objetivo de obtener una foto para el recuerdo. Sin embargo, ambos fueron estaban en los suyo, en su complicidada entre hermanos, pero lo cierto es que divirtieron a los fans de la famosa.

Las tiernas imágenes de los hijos de Laura Acuña

Mirándose, broméandose, haciendo muecas, pensativos y demostrando lo mucho que se quieren. Así de espontáneas fueron las fotos que regalaron Helena y Nicolás, quienes además vestían muy a la moda en un simpático espacio a cambo abierto.

“Ellos”, escribió en principio Laura Acuña junto a emojis de corazón y mariposas. Seguidamente añadió: “Helena & Nicolás, obvio tampoco se pudo la foto ‘bonita'”.

Los comentarios no se hicieron esperar y a los dos pequeños pequeños, e incluso afirmaron que parecían “modelos de revista”. La galería más de 110 ‘likes’ y 960 comentarios.

“Qué lindos”, “divinos”, “muero de amor”, “muy hermosos, que Dios los bendiga”, “par de muñecos”, “perfectos” y “¿usted ya normalizó lo grande que está Helena?”, fueron otras de las reacciones que dejaron los internautas en la red social.

Cabe destacar que en una galería anterior, también posteada este fin de semana, Laura Acuña afirmó que “las mejores fotos son las que no se logran”. En esta oportunidad sí aparece la nacida en Bucaramanga junto a los niños. Mientras ella posa igual en las cuatro imágenes, Helena y Nicolás se dedican a todo tipo de travesuras.

La modelo se refiere a su supuesta mala relación con Natalia Jiménez

Laura Acuña es centro de miradas desde que inició como presentadora en el reality La voz kids del canal Caracol. Y es que desde antes que iniciara el programa mucho se rumoraba al respecto sobre su relación con el resto de personas en el canal.

Incluso se especuló sobre su relación con Laura Tobón, pues no se sabía cuál de las dos tendría protagonismo en la compentencia, pues en el programa de entretenimiento Lo Se Todo dijeron que Acuña le había quitado el puesto principal.

Más de 3,9 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @lauraacunaayala

Días después, Laura Tobón rompió el silencio y habló sobre lo que piensa de trabajar con ella. Lo hizo en su cuenta de Instagram, en la que permitió que sus seguidores le hicieran preguntas.

Uno de los internautas le preguntó si estaba emocionada de trabajar con Acuña.

“¡Claro que sí! Emocionada de tener una nueva compañera. La vida nos vuelve a unir, a divertirnos como nunca en “La Voz Kids Colombia”, escribió.

Sin embargo, también se rumoró por unas declaraciones de La Negra Candela que Laura Acuña no se llevaba bien con Natalia Jiménez, cantante y miembro del jurado, debido a que la modelo no la seguía en redes sociales. Por eso, uno de sus seguidores no dudó en preguntar en su Intagram por el tema.

La presentadora dejó claro que tampoco seguía a Andrés Cepeda, Axel, Ventino y Yeison Jiménez. “Ellos a mí tampoco. Afortunadamente el cariño no se mide por a quién sigues o quién te sigue”, expresó.

La contundente respuesta de la presentadora. Foto: Instagram @lauraacunaayala

