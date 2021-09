Critican a Camilo por llevar foto de Evaluna cuando era niña en una cadena: “Es demasiado intenso”

Tras 5 años de un consolidado noviazgo, Camilo y Evaluna se casaron el pasado 8 de febrero del 2020. Ambos artistas se han caracterizado por expresar constantemente el amor que sienten el uno por el otro sin ningún tipo de tabú. Incluso, el lema del cantante colombiano es: “amar es nuestra revolución”.

Indudablemente se han convertido en una de las parejas más admirada de las redes sociales. Pero, aunque millones de personas suspiran con los rómanticos gestos del cantante, y la dulzura de hija de Ricardo Montaner, existen quienes critican fuertemente la forma en la que expresan sus sentimientos, incluso los han tildado de “tóxicos” e “intensos”.

Por ejemplo, esta pareja pasó su luna de miel en uno de los hoteles más bonitos de Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Y en ese entonces, se hizo viral un video en el que Camilo despierta a su esposa con una rómantica serenata. Sin embargo, miles de ususarios aseguran que la actriz venezolana quería seguir durmiendo cuando él insistentemente le pidió que despertara, lo cual consideraron demasiado invasivo de su parte.

Desde antes de casarse, los dos artistas se han demostrado un amor sin medidas. Foto: Instagram @camilo

Camilo usa una cadena con foto de Evaluna y usuarios lo critican

El cantante colombiano Camilo se encuentra en la cúspide de su carrera musical. De hecho, actualmente se encuentra de gira por España, en compañía de Evaluna y otros familiares.

Recientemente, a través de su cuenta en Instagram compartió un carrete de fotos junto a un conmovedor mensaje. “Hoy me encontré a una chica de La Tribu fuera del hotel… y me contó que su abuelito con Alzheimer le cantaba todos los días Tutu… y ufff… me confirmó algo: Mis canciones tienen vida cuando cobran vida en sus vidas. Gracias por tanto“, dijo el intérprete de Por primera vez.

Sin embargo, en la última foto que publicó Camilo, que hasta el momento suma más de 765.200 ‘likes’, él conserva un detalle especial: una cadena que lleva una foto de Evaluna cuando era una niña.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechisme le consultó a sus seguidores su opinión sobre esta cadena y no tardaron en reaccionar. “Este man se pasa ya de romántico, como a lamboneria”, “

ese amarre que le hicieron es demasiado efectivo”, “es demasiado intenso él”, “Toxicidad nivel dios”, “qué estrés eso ya no es lindo ni romántico, eso ya es ser fastidioso” y “mucho chowsito”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Sin embago, como siempre hubo muchos quienes resaltaron que el amor que profesan los famosos no es tóxico y que por el contrario es sumamente admirable y ejemplar. “Ese amor de ese man por esa mujer es precioso”, “seguro el tóxico las trata mal y ahí andan queriendo en el fondo encontrar una persona que las ame como Camilo a Eva” y “ya quisiéramos un amor así”, fueron otras de las reacciones.

Más de 22,5 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @camilo

