La Segura desata todo tipo de comentarios por sus nuevos pantalones: “Pensé que eran unas bolsas”

Quizás no se trate de la moda 2030 que veremos en las pasarelas de Milán, pero los pantalones de La Segura están causando impacto y no es precisamente porque le luzcan atractivos. Desde sus historias de Instagram, la influencer posó y grabó un video para mostrar su nueva prenda, pero desafortunadamente no gustó a sus seguidores.

En esta oportunidad, la creadora de contenido vistió unos pantalones de color azul, que si bien se ajustaban a su curvilínea figura, la zona del calzado lucía sumamente curioso, por no decir extraño, ya que recubre toda el área ocultando sus pies y dando la impresión de llevar dos bolsas plásticas.

Tal como lo dijo uno de los usuarios en redes sociales, el color del pantalón no le favoreció, porque hasta le comentaron que venía “saliendo del quirófano”. Sin embargo, la propia famosa explicó de qué se trata y por qué los usa, asegurando que a ella le encantan.

Así son los pantalones que La Segura se dejó ver en redes

“Oigan yo sé que ustedes me critican mucho la arrastradera de los pantalones, la horma del pantalón es así, está en tendencia”, dijo la influencer, agregando que la mayoría de su ropa la analiza y chequea desde Pinterest.

“Todo era una foto de Pinterest y lo mandé a hacer tal cual, aunque era de diferente color, escogí estos porque me parecen divinos”, añadió La Segura. Asimismo explicó que la diferencia con el outfit original es que la modelo los llevaba en tacones. “Yo no puedo usar tacones, ya aprendí a aceptarlo, uso son sandalias y así me siento bien”, reiteró.

Sus seguidores (y detractores) aprovecharon la ocasión para dejarle su opinión y reacciones, lo que todo terminó en chistes y memes. “Yo pensé que estaba lloviendo y era un impermeable”, “pensé que eran unas bolsas”, “esos pantalones se llaman ‘el amarrado del tamal”, “vendrán cosas peores, dice la Biblia”, “los pantalones de quirófano se ven más lindos”, le escribieron.

La misma influencer luego se dio cuenta que efectivamente la prenda llevaba el mismo color que los uniformes que médicos y pacientes utilizan cuando van a ingresar al quirófano. Sin embargo, restó importancia al hecho y afirmó que lo único que le interesa es sentirse bien.

“Yo me amo tal cual soy, con mis sandalias, me siento empoderada. Como ustedes se sientan es lo que van a transmitir y así mismo lo va a ver la gente”, expresó La Segura.

Aunque siempre está luce fantástica con sus outfits, sus últimos pantalones dejaron mucho que desear. Foto: Instagram @la_segura

Te puede interesar:

Dani Duke lanzó su sitio web exclusivo y reveló cuánto cuesta la suscripción

Critican a La Segura por bromear con videos en pleno terremoto en México