Dani Duke lanzó su sitio web exclusivo y reveló cuánto cuesta la suscripción

Dani Duke le anunció a sus 3,7 millones de seguidores en Instagram que ya lanzó su página web con contenido exclusivo. A través del formato de stories, la novia de La Liendra aseguró que ya está disponible esta nueva plataforma donde mostrará su lado más sensual.

Recordemos que hace poco, la influencer reveló que le robaron su iPad y que la estaban extorsionando con unas fotos íntimas que tenía guardadas en el dispositivo. “Esta mañana me levanté, estaba viendo televisión cuando me llegó un correo y ahí como que todo se conectó en mi mente, entré en pánico, me dio rabia y tristeza”, dijo la creadora de contenidos.

Del mismo modo, reveló que recibió un correo de la persona que robó su iPad y la amenazó con exponer el contenido que ahora tiene en su poder. “En el correo una persona me dice que tiene mi iPad y que tiene en sus manos contenido, fotos y me estaba amenazando o tratando de extorsionar con ese contenido que es mío”, puntualizó.

En este sentido, la joven aseguró que no pagaría por algo que es de ella y que todas las fotos íntimas eran para un sitio web que lanzaría más adelante, pero que debido a esta situación adelantaría la fecha.

La influencer suma 3,7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke lanzó su sitio web y esto es lo que vale la suscripción

“Si ustedes se suscriben por un mes, el valor es de 5.99 dólares (unos 23.960 pesos colombianos), pero si ustedes se suscriben al año el valor es de 17.99 dólares (71.960 pesos colombianos)”, aseguró Dani Duke en sus stories.

Además, reiteró que: “es contenido exclusivo, no lo van a ver en ninguna otra plataforma, en ninguna otra página web, solamente allá”.

Sin embargo, miles de internautas aseguran que el tema del presunto robo del iPad de Duke se trató de una estrategia de publicidad para su sitio web. Tambien la compararon con la ex de su pareja, Luisa Castro, quien también tiene un sitio similar.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @famososhastalaz compartió las declaraciones de la creadora de contenidos y los usuarios no tardaron en opinar.

“Qué necesidad de inventar ese cuento que le están extorsionado, pretexto solo para montarle competencia a la Luisa”, “la típica publicidad de las fotos filtradas y extorsiones muy trillada pero funciona” y “óyeme pero qué negocio esta gente”, fueron algunos de los cometarios.

Te puede interesar:

‘La voz kids’: Jesús Navarro le dio un cultural regalo a María Camila tras cantar México lindo y querido

Critican a La Segura por bromear con videos en pleno terremoto en México