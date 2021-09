‘La voz kids’: Jesús Navarro le dio un cultural regalo a María Camila tras cantar México lindo y querido

Todos somos México. Este es el ambiente que se vive actualmente tras el sismo de 7,1 grados de magnitud que sacudió la noche de este martes el centro del país. Y es que todo ocurrió prácticamente al mismo tiempo que María Camila, una de las participantes más destacadas de La voz kids interpretara México lindo y querido.

Muy a su estilo y vestida como toda una princesa, la joven cantante hizo estremercer a Jesús Navarro, quien forma parte del jurado. Durante la interpretación, el vocalista mexicano se mostró muy emocionado y esperó el cierre de la jornada para darle un valioso regalo a su pupila.

Jesús Navarro le da un alebrije a María Camila en La voz kids

El alebrije es un tipo de artesanía mexicana, muy tradicional, y que representa figuras fantásticas. Estas combinan colores llamativos y vibrantes, además de poseer características fisionómicas de algunos animales como armadillos, gatos, tigres e incluso leones. En ocasiones no son especiales reales.

Haber recibido este regalo de Jesús Navarro en La voz kids es un verdadero gesto de cariño para María Camila. De hecho, son alusivos de la película Coco, ya que cada alebrije es único y representa un guía espiritual. Por si fuese poco, la cultura mexicana indica que es el alebrije quien elige a su dueño.

Jesús Navarro, vocalista de Reik, es miembro del jurado. Foto: Instagram @chuinavarro

La interpretación de la niña tuvo un sabor especial, ya que México está atravesando una situación complicada como país, luego del terrible sismo que hasta el momento ocasionó la muerte a una persona. El terremoto se produce casi cuatro años después del registrado en Puebla, exactamente el 19 de septiembre de 2017, dejando 370 muertos y más de 7.000 heridos. Impresionantemente, aquel evento también registró 7,1 grados de magnitud.

En la prueba de este martes en La voz kids, María Camila se impuso a Samu, que eligió Un siglo sin ti, de Chayanne, y Hostin, que se subió al escenario para ofrecer un tema del género reggaetón.

Así fue la batalla de los tres participantes:

Santiago y su error de haberse inscrito en la edición de México

A pesar de que su pasaje por La voz kids terminó en la segunda ronda, el jovencito Santiago sigue con sus sueños a tope. No cabe duda de que quiere ser un referente venezolano de la música, por lo que el reality show de Caracol fue un primer paso en el camino de su carrera profesional.

Luego de haber quedado eliminado se conocieron algunos detalles de su participación, pero hubo una anécdota curiosa que afortunadamente pudo remediarse en su inscripción a la audición de la competencia.

Resulta que el pequeño decidió entrar al programa por su propia cuenta. En entrevista con Día a Día, Santiago confesó que debido a un insólito error terminó poniendo su nombre en la edición de México.

“Me inscribí en la de México, pero luego me di cuenta que lo había hecho mal”, contó durante la charla en el matinal. Luego fue su padre, Roger Vargas, quien contó que su hijo llegó a la casa de Medellín y sorprendió con el comentario: “Papá, me inscribí en La voz kids“. Sin embargo, fue allí cuando se dieron cuenta del error.

Pero Santiago fue muy perseverante, y aunque el error le dejó muy cabisbajo, con el paso de los días se recuperó y se motivó a intentarlo una vez más, esta vez sí en la edición colombiana. “Como a los tres días me motivé y otra vez le hice, ahora sí en la de Colombia. Luego de eso me llamaron cuando estaba en una clase de música y yo la verdad que no lo podía creer”, dijo Santiago en Día a Día.

Santiago Vargas, de Venezuela, tuvo un percance durante su inscripción en el concurso. Foto: Captura de video

